Hideo Kojima ile Norman Reedus, Yeni Projelerde Bir Araya Gelebilirler

Hideo Kojima ile Norman Reedus ilk olarak Silent Hills oyununda birlikte çalışmaya başlamışlardı ama malumunuz, mutlu sona ulaşılamamıştı. Bunun sonrasında, E3 2016 fuarında duyurulan ve geçtiğimiz sene PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan Death Stranding, bu ikilinin yeniden bir araya geldikleri oyun olmuştu. Gelecekte Norman Reedus'un yer aldığı daha başka Hideo Kojima projeleri görebiliriz.

WIRED Youtube kanalının internette en çok aranan sorular üzerine cevap verilen özel programın konuğu bu defa Norman Reedus oldu. Şehrin Azizleri filmindeki Murphy MacManus ve The Walking Dead dizisindeki Daryl Dixon rolleriyle tanıdığımız Amerikalı oyuncu, neden Death Stranding oyununda yer aldığına dair sorulan bir soruyu cevapladı. Bu, aynı zamanda Hideo Kojima ile Norman Reedus'un nasıl tanıştıklarına da ışık tutuyor.

Reedus, "Guillermo del Toro beni aradı ve 'Hideo Kojima isimli bir adam seni arayacak. Sadece 'evet' de." cevabını verdi ve devam etti: "Ben 'O kim ki?' diye sordum. 'Fark etmez, sadece 'evet' de."

İkilinin arasında geçen bu konuşma sonrasında Norman Reedus ile Hideo Kojima, San Diego şehrindeki Comic-Con sırasında buluşmuşlar. Amerikalı oyuncu sözlerine "Farklı bir oyun yapacağımız zamanda, bana üzerinde çalıştığı şeyi (Death Stranding) gösterdi ve nefesim kesilmişti. Bu adam bir dahi ve sonrasında onunla arkadaş oldum. Birlikte çalışmaya başladık ve devam ettik." şeklinde devam etti.

Hideo Kojima ile olan tanışma hikayesine değinen Reedus, akabinde de bizleri sevindirecek müjdeli haberi verdi: "Ve böylece büyük bir etki yaratan Death Stranding'i yaptık. Daha başka şeyler yapmak için görüşmeler yapmaktayız."

Bahsi geçen açıklama için aşağıdaki videonun 4:22 noktasına bakabilirsiniz.