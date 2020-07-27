Hideo Kojima Korku Oyunu Geliştiriyor Olabilir!

Hideo Kojima korku oyunu ile geri dönüş yapmaya hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Silent Hills sonrasında bizleri mutlu edebilecek bir gelişme yaşandı.

Korku türündeki bir oyunun Hideo Kojima'nın içinde bir ukte olduğunu biliyoruz. Bunda, yarım kalan Silent Hills oyununun etkisi büyük oldu. Bildiğiniz gibi Norman Reedus'un başrolde olacağı oyun, GamesCom 2014 fuarı sırasında PlayStation 4 için duyurulmuştu. Hatta eş zamanlı olarak P.T. (Oynanabilir Tanıtım) adında da bir demo yayınlanmıştı. Dünya genelinde bir anda popülerleşen demo, adını duyduğumuzda bile tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor. Ne var ki 2015 yılında Hideo Kojima ile Konami arasında yaşanan husumet, hem beklenmedik bir ayrılığı beraberinde getirerek hem de Silent Hills oyununun iptal olmasına neden olarak bizleri fazlasıyla üzmüştü.

Oyun sektörünün simgesel ismi daha sonradan Death Stranding ile karşımıza çıkmıştı. Ancak gerek bu oyundaki fazlasıyla gerilimli kısımlar, gerek yapılan röportajlar ve gerekse de Twitter paylaşımları, korku türüne geri dönmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Görünen o ki beklediğimiz duyuru yakın bir zamanda olmasa da gelecek.

Hideo Kojima Korku Oyunu Üzerinde Mi Çalışıyor?

[email protected] sırasında ünlü manga sanatçısı Junji Ito'ya bir hayranı tarafından herhangi bir video oyunu üzerinde çalışıp çalışmadığı soruldu. Her ne kadar cevabında hiçbir detaya yer vermemiş olsa da, Hideo Kojima ile görüştüğünü belirtti. Söylediğine göre Ito, korku türünde bir oyun geliştirdiğini düşündüğü Kojima ile görüşmüş ve birlikte çalışmaları için davet edilmiş. Ne var ki henüz hiçbir detay hakkında bilgi sahibi değilmiş.

Şu an için Hideo Kojima ve Junji Ito arasında ortak bir çalışmaya dair güçlü bir kanıt yok ama bu haber, birçok söylentiyi de beraberinde getireceğine şüphe yok. Bu bağlamda Silent Hills projesinin diriltilmesi söylentileri yeniden gündeme gelebilir de.

Geçmişte Hideo Kojima, Rocket Beans Gaming tarafından yapılan bir röportaj sırasında, korku türüne meydan okumak istediğini ve hem dehşet verici hem de oynanabilir olacak bir oyun ortaya çıkartmak istediğini dile getirmişti. Bakalım o zaman geliyor mu? Gelişmeleri takipte olacağız.