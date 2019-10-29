Hideo Kojima Korku Türünde Bir Oyun Yapmak İstiyor

İki haftadan az bir süre sonra PlayStation 4 için satışa sunulacak olan Death Stranding oyunu önümüzdeki yaz mevsiminde de PC platformuna gelecek. Bizleri muazzam bir deneyimin beklediğine şüphe yok. Bu da sabırsızlığımızı iyice arttırıyor. Peki Death Stranding sonrasında Hideo Kojima için ne var?

Rocket Beans Gaming Youtube kanalı temsilcisi Hideo Kojima ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında konuşan Kojima, video oyunları geliştirmeye devam etmek istediğini ve bu bağlamda herhangi bir detay vermemiş olsa da sıradaki projesine başladığını söyledi. Aynı zamanda hem kısa bir film ile uzun metrajlı bir film arasında bir şey yapmayı hem de bir korku oyunu yapmayı istediğini de dile getirdi.

"Günün birinde bir korku oyunu yapmak istiyorum, evet tabii ki." yorununda bulunan Kojima şöyle devam etti: "Bir şeylerin ortaya çıkacağını düşündüğüm bazı yeni fikirlerim var. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Ortaya çıkartacağım zaman üzerinde düşünmem gerekecek."

Bildiğiniz gibi Hideo Kojima Death Stranding öncesinde Silent Hills üzerinde çalışıyordu. Eğer Konami ile yaşanan tatsızlık sonrasında yolların ayrılması ile bu oyun iptal edilmemiş olsaydı, muhtemelen oyun tarihinin en korkutucu oyunu olabilirdi. Olmasa bile ilk üçe gireceğine gözümüz kapalı eminiz. Peki Kojima korku türünü bir kez daha tercih ettiğinde, bunun bize vereceği tat ve yaşatacağı hissiyat ne seviyede olacak?

Silent Hills ayarında bir oyun ile karşılaşabilir miyiz? Bakın kendisi bu konuda ne diyor: "Korku, film söz konusu olduğunda, gerçekten ürkütücü bir şey izlerken gözlerinizi kapatabilirsiniz. Oyunlar filmlerden farklıdır. Eğer filmde gözlerinizi kaparsanız sahneyi atlatabilirsiniz ve film devam eder ama oyunlarda etkileşimlidir. Siz ilerletmek zorundasınızdır. Bir korku oyunu yaratmak istiyorum ama bunun iyi bir çözümüm yok. P.T. için herkesin gerçekten paylaşabileceği bir şey yaratmak istedim. Ama çok korkutucu olursa oynamazsınız, değil mi? Korku türüne meydan okumak ve bu sorunu çözmek istiyorum."

Hideo Kojima tarafından geliştirilmekte olan sıradaki proje her ne olursa olsun, büyük ihtimalle PlayStation 5 konsolunda göreceğiz ve bu da 2021 yılından önce olmayacakmış gibi görünüyor. Bakalım sıradaki projesinin türü ne olacak? Hayalini kurduğu korku türünde mi olacak, yoksa bambaşka bir şey ile mi karşılaşacağız?

Eğer isterseniz, röportaj videosunun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.