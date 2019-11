Hideo Kojima'nın Sıradaki Oyunu Korku Türünde Olabilir

Hideo Kojima'nın sıradaki projesiyle bir korku oyunu üzerinde çalışmaya başlamış olabilir. En azından Twitter gönderisi buna işaret sayılabilir.

Hayatta kalma-korku türünde oyunlar geliştirmek aslında epey zordur. Malum, oyuncuyu etkisi altına alacak ve yüreğine korku salacak bir atmosferi oluşturmak için öncelikle o ruhu yakalamanız gerekir. Hideo Kojima ise oynanabilir P.T. demosu ile bizlere saf korkuyu yaşatmıştı. Nihai sürümün çıkışını sabırsızlıkla beklemiştik ama sonrası hepimizin bildiği gibi.

Ne var ki Hideo Kojima korku türüne geri dönmeyi istiyor. Ekim ayında Rocket Beans Gaming tarafından yayınlanan bir röportajda bunu dile getirmişti. Olabilecek en korkutucu ama herkesin de oynayabileceği bir oyunu ortaya koymayı istiyor. Yakın bir zaman önce yaptığı açıklamayla da sıradaki projesinin bir korku oyunu olabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hideo Kojima, korku ruhunu uyandırmak için korku filmleri izleyeceğini söyledi. Bu gönderinin devamında ise P.T.'yi hazırlarken orijinalinin Tayland yapımı olduğu The Eye filmini izlediğini ama çok korkutucu olduğu için bitiremediğini yazmış. Hatta kutu tasarımından bile korktuğu için sadece diski kiralamış.

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt