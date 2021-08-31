Hideo Kojima'dan Oyun Fotoğrafçılığı Hakkındaki Eleştirilere Sert Yanıt!

Video oyunu tasarımcısı Hideo Kojima, oyun fotoğrafçılığı hakkında yapılan eleştirilere Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweet dizisi ile yanıt verdi. Death Stranding, Metal Gear Solid, P.T. ve daha birçok video oyununun görsel çekiciliği ile ses getiren Kojima, oyun içinde fotoğraflar çekmenin fotoğrafçı adaylarının yeteneklerini geliştirebileceğini belirtti.

Oyun içi fotoğraf çekmenin oldukça yaygın bir hale gelmesi ile fotoğraf çekme özelliği video oyunlarının olmazsa olmaz bir parçası oldu. Bir video oyununda fotoğraf özelliğinin olup olmamasını öğrenmek, özellikle grafik kalitesi açısından zirvede olan bir video oyununun bekleyenleri açısından çok büyük önem taşıyor.

Oyunda fotoğraf çekmekle ilgilenen oyuncular, yakın bir zamanda piyasaya sürülecek bir video oyunu hakkında yapılan sızıntılarla genellikle oyunun fotoğraf yakalama özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek istiyor.

Bu tür fotoğrafçılığın giderek yaygınlaşması beklenmedik bir duygunun ortaya çıkmasına yol açtı. Söz konusu özellik, oyuncuların tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi fotoğrafçılıkla uğraşmak istemesini sağladı.

Oyun içi fotoğraf yakalama özelliğinin ekran görüntüsü almanın daha süslü ve değişik bir yolundan başka bir şey olmadığını düşünüyorsanız Metal Gear ve Death Stranding'in yaratıcısı Hideo Kojima'dan sizlere yönelik bir mesaj var.

Hideo Kojima, Oyun Fotoğrafçılığı Hakkında Ne Düşünüyor?

Kojima, geçen hafta sonu Twitter hesabı üzerinden yayımlamış olduğu yeni bir tweette, "Hâlâ video oyununda fotoğraf çekmek ile dalga geçen bazı insanlar var. Oysaki video oyununda bile fotoğraf çekmeye devam edildiğinde duyarlılık, denge, düzenleme, kompozisyon, odak ve benzeri yetenekler doğal olarak gelişiyor" ifadelerine yer verdi.

Oyun fotoğrafçılığının oyunculara kazandırdığı en önemli şeyin ne fotoğraflamak istendiğinin bilinmesini sağlamak olduğunu belirten Kojima, "Bundan sonra gerçek bir kamera ya da akıllı telefon ile çekim yaparken oyun içinden çektiğiniz fotoğraflarla elde ettiğiniz deneyim kesinlikle işinizde size yardımcı olacak" sözlerini kullandı.

Video oyunlarının görsel kalitesi ile dünya çapında öne çıkan bir isim olmayı başaran Kojima'nın fotoğraf modunun oyuncuları daha iyi bir fotoğrafçı yapacağını düşünmesi, tweetinde yer verdiği ifadelerin doğru olabileceğini gösteriyor.

Death Stranding ve benzeri video oyunları da fotoğraf modu ile öne çıkıyor. Bu video oyunlarında kaçırılmayacak anları yakalamayı başaran oyuncuların yayımladığı görseller incelenerek Kojima'nın ne kadar haklı olduğu görülebilir.