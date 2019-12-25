Hideo Kojima Sıradaki Projesinin Çalışmalarına Başlamış

Hideo Kojima'nın son eseri olan Death Stranding, geçtiğimiz ayın başlarında PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. PC versiyonunun da 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulması bekleniyor. Üretken geliştirici sıradaki projesi üzerinde çalışmaya da çoktan başlamış.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Hideo Kojima, Noel arifesini ofisinde yeni projesi üzerinde çalışmaya başlayarak geçirmiş. Hatta paylaşımına bir görsel iliştirmeyi de ihmal etmemiş.

Maybe I was too tired I slept over this morning. I wanted to go see Last Christmas 1st thing in the morning but realized today was Christmas Eve. Me as an old man going to the theater by myself on this day? I changed my plan to stay in my office working on my next concept. pic.twitter.com/6dleNPEJmJ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 24 Aralık 2019

Sizin de gördüğünüz üzere Hideo Kojima'nın masası epey dağınık ve ilkel insan kafatası şeklinde bir dekor, birçoğumuzun gençliğine iz bırakmış olan Walkman, üzerinde Rotten Tomatoes yazılı bir eşya ve en sağda da Norman Reedus'un yüz kalıbı gibi görünen bir şey de var.

Açıkçası bu resimden doğrudan bir şey çıkarmak pek mümkün değil ama üretken geliştiricinin geçmişte sıradaki projeleri hakkında bu tarz imalı paylaşımları olduğunu biliyoruz. Hatta bu imalı paylaşımlardan Death Stranding oyununda bile olabilir. Malum, kendisi epey sürprizler ile dolu olduğu için karşınıza ne zaman ne çıkacağını önceden kestiremiyorsunuz. Diyeceğimiz o ki, bu fotoğraf öylesine iliştirilmiş bir fotoğraf olmayabilir.

Yapılan paylaşımlar ile ilgili olarak şimdiden çeşitli teoriler üretilmeye başlandı bile. Bakalım masada olan eşyalardan hangisi veya hangileri bir mesaj taşıyor? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sizler de fotoğraf ile ilgili olarak ürettiğiniz teorilar var ise bizlerle paylaşmayı unutmayın.