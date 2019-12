Hideo Kojima Sıradaki Projesinin Çalışmalarına Başlamış

Hideo Kojima'nın son eseri olan Death Stranding, geçtiğimiz ayın başlarında PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. PC versiyonunun da 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulması bekleniyor. Üretken geliştirici sıradaki projesi üzerinde çalışmaya da çoktan başlamış.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Hideo Kojima, Noel arifesini ofisinde yeni projesi üzerinde çalışmaya başlayarak geçirmiş. Hatta paylaşımına bir görsel iliştirmeyi de ihmal etmemiş.

Maybe I was too tired I slept over this morning. I wanted to go see Last Christmas 1st thing in the morning but realized today was Christmas Eve. Me as an old man going to the theater by myself on this day? I changed my plan to stay in my office working on my next concept. pic.twitter.com/6dleNPEJmJ