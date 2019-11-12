Hideo Kojima, Sosyal Medyada İki Dünya Rekorunun Sahibi Oldu

Son günlerin gündemden düşmeyen isimlerinden olan Hideo Kojima, hafta sonunda yapılan tören ile Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırmayı başardı. Kojima artık Instagram ve Twitter üzerinde en fazla takipçisi olan video oyun yönetmeni oldu.

1955 ile 2000 yılları arasında The Guinness Book of Records (Guinness Rekorlar Kitabı) olarak bilinen Guinness World Records (Guinness Dünya Rekorları), yıllık olarak yayınlanan ve hem insanların elde ettiği başarıların hem de tabii dünyanın ekstremlerinin listelendiği bir referans kitabı oluyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı bu kitaba Hideo Kojima da adını yazdırmayı başardı.

Game creator Hideo Kojima (@HIDEO_KOJIMA_EN) is now a record holder for:

✅ Most followers on Twitter for a video game director



✅ Most followers on Instagram for a video game director#DeathStranding#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/dywSzoNwlE — GuinnessWorldRecords (@GWR) 10 Kasım 2019

Kendisi video oyun yönetmeni olduğu için doğal olarak bununla bağlantılı bir ödül bekliyoruz ister istemez. Ne var ki ödüller hiç de beklemediğimiz kategorilerden geldi. Biz bu haberi yazarken Kojima Japon Twitter hesabında 815.555 kişi tarafından takip ediliyor. İngiliz Twitter hesabında ise 2.828.606 takipçisi var ve bu da kendisine 'Bir video oyun yönetmeni için Twitter'da en fazla takipçi' ödülünü kazandırdı. Ancak ödülü getiren takipçi sayısı 2.813.385 olmuş.

Instagram tarafında ise 936.736 kişi tarafından takip edildiğini söyleyelim. Bu da ayrıyeten 'Bir video oyun yönetmeni için Instagram'da en fazla takipçi' ödülünü kazandırmış. Ödülü kazanmasını sağlayan sayı ise 888.539 olarak görünüyor.

Bakalım ileride bu rekor kırılacak mı? Kırılacaksa da kimin tarafından kırılacak? Gelişmeleri merakla takip edeceğiz.