Hideo Kojima, Sosyal Medyada İki Dünya Rekorunun Sahibi Oldu

Son günlerin gündemden düşmeyen isimlerinden olan Hideo Kojima, hafta sonunda yapılan tören ile Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırmayı başardı. Kojima artık Instagram ve Twitter üzerinde en fazla takipçisi olan video oyun yönetmeni oldu.

1955 ile 2000 yılları arasında The Guinness Book of Records (Guinness Rekorlar Kitabı) olarak bilinen Guinness World Records (Guinness Dünya Rekorları), yıllık olarak yayınlanan ve hem insanların elde ettiği başarıların hem de tabii dünyanın ekstremlerinin listelendiği bir referans kitabı oluyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı bu kitaba Hideo Kojima da adını yazdırmayı başardı.

Game creator Hideo Kojima (@HIDEO_KOJIMA_EN) is now a record holder for:

✅ Most followers on Twitter for a video game director



✅ Most followers on Instagram for a video game director#DeathStranding#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/dywSzoNwlE