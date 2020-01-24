Hideo Kojima, Yoji Shinkawa ile Gelecek Planlarından Bahsetti

Shinagawa bölgesinde yeniden kurulan Kojima Productions, dördüncü yılını kutluyor. Bunun şerefine Famitsu dergisinde Hideo Kojima ve Metal Gear Solid Tasarımcısı Yoji Shinkawa ile yapılan özel bir röportaj yayınlandı. Röportaj sırasında, Hideo Kojima ve Yoji Shinkawa, Kojima Productions ile gelecek planlarından bahsettiler.

Röportajın ilginç kısımlarından bir tanesinde Kojima'nın esasında Shinkawa'ya birlikte çalışma konusunda teklif götürmediği söyleniyor ama Shinkawa her daim birlikte çalıştıkları ve Kojima ile çalışmaya devam etmeyi istediği için Kojima Productions stüdyosunda kendisine yer bulmuş. Bunda akıl hocası Yoshitaka Amano'nın birlikte çalışmaları yönünde teşvikte bulunmasının da payı varmış.

Röportaj sırasında, sıradaki projeleri hakkında sorulan soruya verilen cevaba bakılırsa büyük projelerin yanı sıra ikilinin manga yapmak yönünde bir isteklerinin de olduğu ortaya çıkıyor. Olaylara doğrudan temas etmeyi seven Yoji Shinkawa, manga yapmanın kesinlikle hoş olacağını düşünüyor.

Death Stranding de röportaj sırasında gündeme getirilen bir başka konu oldu. Oyunda bildiğiniz gibi kıyamet kadar farklı silah var ve az da olsa robot bulunuyor. Söylediğine göre Hideo Kojima bu robotlar ile bir şey yapmak istiyormuş. Bunun muhtemelen bir anime olacağı söyleniyor. Çok fazla çalışma gerektirecek olsa da bir oyun projesine göre daha kolay olacağı için kafalarında böyle bir plan varmış. Hideo Kojima ayrıca Yoji Shinkawa tasarımlarına yer vereceği bir film yapmak da istiyormuş.

Hazır Death Stranding oyununun adı geçmişken, ikili bu oyunun garip karşılanmasına şaşırdıklarını ve geçmişteki projelerinden çok da farklı olmadığını söylüyorlar. Ayrıca gelecekte gerçekten garip karşılanabilecek projeler ile karşımıza çıkabileceklerini söylüyorlar.

Röportajın ilerleyen kısımlarında Kojima Productions olarak birden fazla oyun projesi üzerinde çalışmayı planladıklarını da söylüyorlar ve bunlardan bir tanesi de büyük bir proje olacakmış. Muhtemelen daha önceden bahsini ettiği korku türündeki oyun olabilir ama şimdiden bir şey söylemek zor. Öte yandan Telltale Games oyunları gibi bölümler halinde yayınlayacakları ve sadece dijital olarak satışa sunacakları oyunlar geliştireceklerini de söylüyorlar.

Sizin de gördüğünüz üzere Hideo Kojima ve Yoji Shinkawa ikilisi oldukça fazla plan yapmışlar. Bu da gelecek yıllarda daha aktif olacaklarının birer göstergesi. Her biri hayata geçtiğinde bakalım karşımıza nasıl eserler çıkacak? Sabırsızlıkla bekleyeceğiz.