Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin Ortak Çalışması Elden Ring Duyuruldu

Bu sene içerisinde Sekiro: Shadows Die Twice oyunu ile geri dönüş yapan FromSoftware stüdyosunun sıradaki oyununu merak ediyorduk. Microsoft tarafından gerçekleştirilen E3 2019 konferansında da beklenen duyuru gerçekleştirildi. Japonya menşeli stüdyonun sıradaki oyununun Elden Ring olacağı kesinleşti.

Oldukça etkileyici bir fragman ile duyurulan oyun hakkında şimdilik pek fazla detay verilmemiş ama en önemli yanlarından bir tanesi ise George R.R. Martin ile yapılmakta olan iş birliği. Evet, oyunun geçeceği dünya Hidetaka Miyazaki ve George R. R. Martin tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma ile oluşturulmuş.

Xbox Wire sitesinin Hidetaka Miyazaki röportajından aktardığı bilgilere bakılırsa, Elden Ring için geliştirilme sürecine Dark Souls III oyununun indirilebilir içeriği olarak başlanmış. Ne var ki, daha sonradan 'dark fantasy action RPG' kod adıyla ayrı bir oyun olarak geliştirilmesine karar verilmiş. Kod adından da anlaşılacağı üzere Elden Ring oyununda, aksiyon geri planda bırakılarak rol yapma oyunu ögelerine daha fazla ağırlık verilecek ama yine de yakın mesafeli çatışmaları göreceğiz. Yeni oyunda düşmanlarla başa çıkabilmek için çok çeşitli silah, büyü ve gidişat seçeneğimiz olacak. Bir diğer deyişle, oynanış konusunda fazlaca hareket alanımız olacak.

Elden Ring oyununun en önemli yanlarından bir tanesi ise açık dünyası olacak ve haliyle de geçeceği dünya, sunulacak olan hikaye ve araştırma yönünden tanınacak olan özgürlük de bir hayli artırılmış olacak. Ayrıca oyunda karakter özelleştirme elementlerinin de olacağı Elden Ring, bölüm sonu yaratıkları ile yapacağımız çatışmalar açısından da çeşitlilik sunacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor ama ilerleyen zamanlarda bizlere çok daha fazla detayın sunulacağından eminiz.

E3 2019 fuarında yayınlanan fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!