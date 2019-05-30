Hidrojen Yakıt Hücreleri ile Çalışan Uçan Taksi Tanıtıldı

Uçan taksi tasarımları bugünlerde her yerde görünmekte ancak hidrojen yakıt hücreleri ile çalışan bir uçan taksiyi ilk defa görüyoruz. Normalde yalnızca karada çalışan bu yakıt hücrelerinden gücünü alan ilk uçan taksi Skai tanıtıldı.

Alaka'i firması tarafından geliştirilen ve 500 kilometre kadar yolu dört saat boyunca uçabilen Skai'nin herhangi çevresel bir darbe almaması veya uzun süre kapalı kalmaması gerekiyor. Ortalama beş kişiyi taşıyabilen Skai'nin en büyük artısı ise hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye zarar vermeden çalışıyor ve bataryaya ihtiyaç duymuyor olması.

Altı motorlu uçan taksi BMW Designworks'ün yardımı ile oluşturuldu ve yolculara ekstra görüş sağlayan katlanabilir gölgelik üzerine odaklandı. Ayrıca güvenliği elden bırakmayan Skai'de birden fazla yedekli sistem (yakıt hücreleri dahil) ve bir uçak paraşütü de yer alıyor. Ayrıca otomotik pilot sisteminin de yedeğini yapan firmada CEO Steve Hanvey açıklamalarda bulundu.

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