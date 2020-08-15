Bu Hidrojen Yakıtlı Araba Tek Depoyla 1600 km Gidebiliyor

Son birkaç yılda birçok otomobil "Tesla katili" olarak lanse edildi ve hidrojen yakıtlı araçlar dahil olmak üzere elektrikli araçlara alternatif olacağı söylendi. İşte karşınızıda 350 km hız yapabilen hidrojen yakıtlı ve tek depoyla 1600 km gidebilen Hyperion XP1.

ABD'li otomobil üreticisi Hyperion yakıt ikmali yapmaya gerek kalmadan tek depoyla 1600 km'den fazla gidebilen ve hidrojenle çalışan yeni "süper otomobilini" tanıttı.

Hidrojen yakıtlı Hyperion XP1 özellikleri

Hyperion XP1 şaşırtıcı bir şekilde sıfırdan 100 km'ye 2 saniyede çıkabiliyor ve iddia edildiği gibi saatte 350 km'nin üzerinde hıza ulaşıyor. Hız tutkunları eğer bununla tatmin olmadıysa, Hyperion XP1'in yaydığı tek şey hidrojen kaynaklı su buharı.

Açılır kapıların arkasındaki aerodinamik elemanlar, yüksek hızlı viraj dönüşlerinde yardımcı oluyor ve güneşin konumuna uyacak şekilde yer değiştirebilen güneş panellerini barındırıyor. Kabinin içinde 98 inçlik kavisli bir ekran dokunmadan hareket kontrollerini sağlıyor.

Hidrojen yakıtlı Hyperion XP1 satış tarihi

Hidrojenle çalışan Hyperion XP-1, en yeni araçlarla karşılaştırıldığında fısıltı kadar sessiz. Ayrıca yakıt ikmali için sadece birkaç dakikaya ihtiyacı olmasıyla Tesla'ya göre çok daha hızlı olduğunu kanıtlıyor.

Yüksek teknolojili Hyperion XP1, dört tekerlekten çekiş ve üç vitesli şanzıman ile neredeyse on yıllık bir gelişimin ürünü ve 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor. İlk sunum için sadece 300 araçlık sınırlı bir üretim planlanıyor.