Hidrojenle Çalışan Otomobille 778 Km Giderek Rekor Kırdı!

Fransız havacı ve Solar Impulse Foundation Başkanı Bertrand Piccard, hidrojenle çalışan Hyundai NEXO ile en uzun menzil rekorunu kırdı. Hyundai NEXO, tek dolumla 778 km yol giderek dünya rekoru kırdı.

Çevreyi Kirletmeden 778 Km Yol Gitti

Ünlü havacı rekortmen Bertrand Piccard, Hyundai NEXO’da tek dolumla 778 km yol katetti. Böylece Piccard, karada hidrojenle çalışan bir araç ile katedilen en uzun mesafeye ulaşmış oldu.

25 Kasım'da Sarreguemines'deki FaHyence hidrojen istasyonunda Hyundai NEXO’nun deposunu dolduran Piccard, bir sonraki gün Le Bourget'deki Havacılık Müzesi'nde yolculuğunu tamamladı. Piccard toplamda 778 km'lik etabı tamamlarken Hyundai NEXO da, bu kadar uzun bir mesafeyi tek dolumla katedebilen hidrojenle çalışan ilk seri üretim araç olarak rekor kırdı.

Rekorun, temiz teknolojilere geçiş için önemli bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Piccard, “Bu yolculuk sayesinde, temiz teknolojileri kullanmak için ille de prototiplere ihtiyaç olmadığını kanıtlamış olduk. NEXO gibi hidrojenle çalışıp sıfır emisyonla doğayı hiç kirletmeyen bir seri otomobil ile de bu rekoru kırdık. Çevreyi korumak adına yepyeni bir dönemin başındayız. Artık bunu tüm dünya halkı da yapabilir.” diye konuştu.