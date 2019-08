Hikaye Odaklı Keşif Oyunu Some Distant Memory Geliyor

Daha önceden Questmore ve Rustbelt gibi oyunlarla karşımıza çıkmış olan Galvanic Games stüdyosu, yeni oyununu duyurdu. Amerika menşeli geliştiricinin yeni oyunu Some Distant Memory olacak.

PC, Switch ve Mac OS için geliştirilmekte olan Some Distant Memory, Way Down Deep tarafından yayınlanacak. Hikaye hayatta kalmayı başaran birkaç koloni için kaynakların yavaş yavaş azalmakta olduğu ve yozlaşmış Alg çiçeğinin de geriye kalan her şeyi tehdit ettiği bir dünyada geçiyor. Biz ise batık Houston şehrini bulmaya çalışan bir profesörü yöneteceğiz.

Bu yoldaki en büyük yardımcınız ise ARORA olacak. ARORA, yaşanan çöküşten sonra insanlığın yol göstericisi olan bir yapay zeka ve aynı zamanda sizi güvende tutacak olan bir komutan vazifesi görecek. Hikaye odaklı keşif oyunu olacak Some Distant Memory şiddet içerikli bir oynanış sunmayacak. Eğer araştırma yapmayı seviyorsanız, bu oyunun tam size göre olacağını söyleyebiliriz. Senaryo boyunca yapacağınız araştırma ile çevrede yaşayan insanların hatıralarını ARORA'nın Hatırayı Yeniden Oluşturma sisteminin yardımı ile canlandıracaksınız. Bu sayede, medeniyete ne olduğuna dair ipuçlarını ortaya çıkartacak, tuhaf eserleri keşfedecek ve mezarını yağmaladığınız ailenin sırlarını öğreneceksiniz.

Şimdilik Some Distant Memory için herhangi bir çıkış tarihi verilmiyor ama eğer bir aksilik yaşanmaz ise bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Oyun için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!