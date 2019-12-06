Hikaye Odaklı Tek Kişilik League of Legends Oyunu Geliyor

League of Legends’in geliştiricisi Riot Games, yaptığı açıklama ile önümüzdeki aylarda birçok farklı yapımı piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bugün ortaya çıkan bilgilerde ünlü oyun geliştiricisinin The Game Awards sırasında League of Legends evreninde geçen, hikayeye odaklanan ve tek kişi oynanan bir oyun göstereceği söylendi.

Riot Games, günün erken saatlerinde yaptığı açıklama ile Riot Forge adını verdiği yeni bir yayın platformunu tanıtmıştı. Üçüncü parti geliştiricilerle Riot Forge üzerinden çalışmaya başlayacağını aktaran şirket, burada League of Legends evreninde geçen ve eşine rastlanmamış oyunlar üzerinde kafa patlatacaklarını bildirmişti.

Yapılan açıklamanın üzerinden çok geçmemişken, yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Riot Forge yöneticilerinden Bret Forbus, yaptığı açıklama ile 13 Aralık tarihinde düzenlenecek olan ve yılın en iyi oyunlarına ödüllerin dağıtılacağı The Game Awards sırasında, “tek kişilik, Runeterra evreninde geçen hikaye temelli” bir oyun göstereceklerinin müjdesini verdi.

Yeni oyunun PC, konsollar ve mobil platformlar için yayınlanacağını aktaran Forbus, Riot Forge markasıyla çıkan diğer oyunların ise her zaman bu üçlemede oyuncularla buluşmayabileceğinin altını çizdi.

Riot Games, League of Legends’in yanı sıra kısa bir süre önce Legends of Runeterra isimli bir tür strateji oyununu piyasaya sürmüştü. Bunlarla birlikte şirketin bir dövüş oyunu bir de Diablo benzeri açık dünya RPG oyunu üzerinde çalıştığı, daha önce ortaya çıkan bilgiler arasındaydı.