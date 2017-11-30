Hikayeler Özelliği Furyasına YouTube da Katıldı

Snapchat'i kopyalayanlar listesine YouTube da dahil oldu ve Hikayeler özelliğini kullanıcılarına sunacağını açıkladı.

Snapchat ile hayatımıza giren Hikayeler özelliğini sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp kopyalamış ve kendi platformlarına dahil etmişti. Klon kulübüne eklenen son uygulama ise YouTube oldu ve Hikayeler özelliğinin bir benzerini uygulamak için harekete geçti.

YouTube, içerik oluşturucuların akış video sitelerinin Stories sürümü ile "Reels" (Makaralar) adını verdiği özellik ile Hikayeleri kaydetmesine izin verecek. Her Reels'in uzunluğu 30 saniyeye kadar olacak. İçerik oluşturucuları, YouTube Reels'e filtreler, metinler, çıkartmalar ve bağlantılar ekleyebilecek.

Snapchat ve Instagram Hikayeler'den biraz daha farklı çalışan özellik ile videoları anlık olarak çekebileceğiz ve yine bu özellik aracılığıyla aynı zamanda kendi videolarımızdan parçaları kesip yayınlayabileceğiz.

YouTube yaptığı açıklamada, "Kendinizi ifade etmenin ve hayranların ilgisini çekmenin kolay yollarını sunmak için daha da fazla şey yapmak istiyoruz, bu nedenle bugün yeni bir özellik olan Reels'i çıkardık" ifadelerini kullandı.

Yeni özellik ilk etapta 10 bin ve üstü abonelere sahip kanallara açılacak. Ayrıca "Reels" aracılığıyla yüklediğiniz videolar tamamen kalıcı olacak, yani 24 saat sonra silinmeyecek. Reels, geniş bir kullanıcı kitlesine açılmadan önce beta olarak test edilecek ve geliştiricilerin raporları dahilinde kullanıma sunulacak.

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