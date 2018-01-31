Hile Önleme Aracını Oyuna Ekleyen Güncelleme ile PUBG Çöl Haritası Düzeltilecek

2017 yılının parlayan yıldızı PUBG, oyunda yapılan hile nedeniyle tepki çekmeye başlamıştı. Oyuna yeni eklenen çöl haritasının yapısı nedeniyle de oyuncular PUBG'den memnun kalmamaya başlamışlardı. İşte bu 2 problemi çözecek bir güncelleme oyunun test sunucularında aktifleştirildi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda PUBG'nin Çin'e açılmasından sonra Çinli hilecilerin oyuna akın ettiğinden bahsetmiştik. Bu durum oyuncuların tepkisini çekmiş, Çin'e bölge kısıtlaması konulması talep edilmişti. Oyuna adını veren PlayerUnknown ise birkaç çürük yumurta nedeniyle bütün Çin'e bölge kısıtlaması uygulanmasını doğru bulmadığını söylemişti. Neyse ki oyunun geliştiricisi PUBG Corp. bir çözüm üretmek için çabalıyor. Oyunun test sunucusuna eklenen hile engelleme aracı bu problemle baş etmeyi hedeflemekte. PUBG Corp. bu aracın bazı oyuncuların bilgisayarlarında oyunun çökmesine neden olabileceğini itiraf ediyor; zaten bu yüzden hile engelleme aracı ilk olarak test sunucularında uygulanmakta.

Yeni güncelleme çöl haritası Miramar'a da rötuş yapacak. Bu harita yeterli bina bulunmadığı ve oyuncuları çok açıkta bıraktığı, belli bölgelerde silah ve ekipman bulmanın çok zor olduğu nedeniyle oyuncuların tepkisini çekiyordu. Hatta bazı oyuncular çöl haritasını oynamamak için oyun dosyalarından çöl haritasını siliyor ya da dosya uzantısını değiştiriyordu. Bu sayede oyun çöl haritasını yüklemeye çalıştığında ana menüye döndürülüyordunuz. Yeni güncelleme çöl haritasına daha fazla bina ve saklanabilecek alan eklerken belli bölgelerde daha iyi silah ve ekipman bulma ihtimalini artırıyor. Araçları arazide kullanabilmenizi kolaylaştıracak yeni arazi rotaları da haritaya eklenecek. Ayrıca ilerleyen dönemde oyuna harita seçme özelliğinin eklenmesi de planlanmakta.

Bütün bu değişikliklere ek olarak çeşitli hata düzeltmeleri de yapılıyor. Güncelleme notlarının tümünü bu sayfada bulabilirsiniz.