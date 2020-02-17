Hileli Gıda İçin WhatsApp Şikayet Hattı Açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman hileli ürünler satan firmaları ifşa ediyor. Bugünden itibaren halkın sağlığıyla oynayan firmalar WhatsApp şikayet hattı üzerinden Sağlık Bakanlığı’na iletilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen hileli ürünler listesini kamuoyuna paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde toplamda 74 firmaya ait 99 parti ürünü ifşa etmişlerdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapacak. İlk denetim alanı süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretimi yapanlara göz açtırılmayacak. Artık vatandaşlar da gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini doğrudan Bakanlığı üstelik çok kolay bir şekilde bildirebilecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çok yakında WhatsApp şikayet hattı açacaklarını, vatandaşların gıda ile ilgili şikayetlerini buradan alacaklarını söyledi.

▶️ 81 ilimizde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetim seferberliğini başlattık.



▶️ İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak.



▶️ Yakında açacağımız WhatsApp şikayet hattı ile vatandaşlarımızın gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini alacağız. pic.twitter.com/550q1KZ8wy — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 17, 2020

Bu firmaların tespit edilmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı var.