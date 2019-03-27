Hindistan Anti-Uydu Sistemini Test Etti

Hindistan anti-uydu sistemini denedi ve Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu füzeyle vurmayı başardı. Bu yeni gelişmeyi, bir televizyonda canlı yayına katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi duyurdu.

Yaptıkları denemeye Misyon Şakti adının verildiğini söyleyen Modi, ABD, Rusya ve Çin'den sonra artık Hindistan’ın da anti-uydu sistemine sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre anti-uydu sistemi denemesindeki hedef büyük bir olasılıkla, bir ay önce Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilen mini Hindistan uydusuydu.

İlk başarılı anti-uydu denemesini 2007 yılında Çin Hükümeti yapmıştı ve bu durum dünyanın diğer büyük güçlerinin tepkisini çekmişti.

Uzay yarışının öncülerinden ABD ve Rusya da benzer teknolojileri 1980’lere kadar test etmişti. Ancak daha sonra Washington yönetimi, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle anti-uydu sistemi denemelerini 1985 yılında sonlandırmıştı.