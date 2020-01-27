Hindistan Artık Dünyanın En Büyük İkinci Akıllı Telefon Pazarı

Amerika’yı dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olarak biliyoruz ama aslında hiç aklınıza gelmeyecek bir ülke onlardan çok daha ileride. Evet, Hindistan. 2019’da 158 milyon cihazın girdiği tahmin edilen Hindistan, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı.

Mobil ve teknoloji ürünlerinde uzman küresel araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Hindistan’a 2019 yılında 160 milyona yakın cihaz girdi. Hindistan, Amerika’yı geçerek en büyük ikinci akıllı telefon pazarı oldu. Birinci hala Çin.

İlginç olarak, Hindistan’ın ikinci sıraya yükselmesi Çinli akıllı telefon üreticileri sayesinde oldu. Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme gibi şirketlerin ürettiği telefonlar 2019’da Hindistan’a giren cihazların yüzde 72’sini oluşturuyor. Bu şirketlerin bütçe dostu telefon serileri ülkede büyük ilgi görüyor. Çin merkezleri akıllı telefon üreticilerinin Hindistan’daki popülariteleri kendilerine yaradı; örneğin Xiaomi Çin’e göre Hindistan’da daha fazla pazar payına sahip oldu. Çinli üreticiler bir yana, Apple’ın Hindistan’da büyümeye başlaması bir hayli ilginç. Raporda şirketin iPhone XR modelinin yanı sıra yeni iPhone 11 serisinde uyguladığı fiyat indirimlerinin sürdürülmesinin etkisi olduğu söyleniyor. Samsung ise Hindistan’da büyüme sağlayamadı, hatta pazar payı yüzde 5 azaldı.

Peki, bu ne anlama geliyor? Akıllı telefonlar Hindistan’ın büyük ve büyüyen nüfusu için daha erişilebilir hale geliyor. Artık Hindistan, akıllı telefon pazarında küresel lider olan Çin’den sonraki en büyük ülke konumunda.