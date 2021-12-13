Hindistan Başbakanı Twitter Hesabı Ele Geçirildi

Hindistan Başbakanı Twitter hesabı çalındı. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri hesap üzerinden kripto para dolandırıcılığı yapmaya çalıştı. Başbakan Narendra Modi'nin hesabı kısa süre sonra güvence altına alındı.

Hindistan Başbakanı Twitter Hesabı Nasıl Çalındı?

Bilgisayar korsanları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sosyal medya hesabının kontrolünü geçici olarak ele geçirdi. Saldırganlar, çaldıkları hesap üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Bilgisayar korsanları, söz konusu saldırıda amaçlarına ulaşamadı.

Ele geçirilen Twitter hesabı üzerinden Hindistan'ın Bitcoin isimli popüler kripto para birimini yasal ödeme aracı olarak kabul ettiğine yönelik sahte bir tweet atıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca hükümetin 500 Bitcoin aldığını ve satın aldıkları kripto paraları tüm vatandaşlara dağıtacakları ifadesi yer aldı.

Çalınan Twitter hesabından yapılan paylaşımda bir internet adresi de yer aldı. Kullanıcıların ücretsiz Bitcoin alabilmesi için söz konusu bağlantıya tıklaması gerektiği ileri sürüldü. Başbakan Narendra Modi'nin bu tweet'ini gören kullanıcılar önemli ölçüde şaşırdı.

Başbakanlık, Modi'nin hesabının kısa bir süreliğine tehlikeye atıldığını kabul etti ve Twitter ile iletişime geçti. Şirket, politikacının profilini hemen güvence altına altı. Başbakanlık, olay ile ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Söz konusu siber saldırıdan kimin sorumlu olduğu veya hesabın nasıl ele geçirildiği henüz bilinmiyor. Bazı kişiler, bilgisayar korsanlarının bir internet sitesindeki güvenlik açığından yararlandığını düşünüyor.

Kripto Para Nedir, Güvenli mi?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır.

Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.