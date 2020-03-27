Hindistan Bir Vaka için 40,000 Kişiyi Karantinaya Aldı

Hindistan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir vakanın ardından yaklaşık kırk bin kişiyi karantina altına aldı. İşte detaylar!

Sıkı Önlemler Alındı

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da 70 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeni ile öldü. Almanya ve İtalya gezilerinin ardından verilen tavsiyelere uymayan ve günlük yaşantısını sürdüren adamın ölüm nedeni, ölümünün ardından anlaşıldı.

Baldev Singh isimli adamın, ölümünden kısa süre öncesinde bir festivali ziyaret ettiği tespit edildi. Altı gün süren festivale her gün on binlerce kişi katılıyor.

Singh'in ölümünden bir hafta sonra ailesinden 19 kişinin testleri pozitif çıktı.

"Şimdiye kadar onunla doğrudan temas kuran 550 kişiyi tespit ettik ve sayı hızla artıyor. Kaldığı alanın çevresindeki on beş köyü mühürledik. Ona bitişik köydeki beş köy daha mühürlendi."

Hindistan'da şu an 836 adet doğrulanmış vaka bulunuyor. Uzmanlar ise gerçek vaka sayısının çok yüksek düzeylerde olabileceğinden şüphe ediyor. Nitekim kapasiteyi artırmak için çabaları sürdürseler de Hindistan, mevcut durumda dünyadaki en düşük test oranlarına sahip ülkelerden birisi. 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede salgının çok kötü senaryolara yol açabileceğinden endişe ediliyor.