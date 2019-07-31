Hindistan'da 500'den Fazla Dişi Olan Bir Çocuk Bulundu

Bugüne kadar belki de hiç duymadığınız bir olay Hindistan'da yaşandı. Bir çocuk ağzında şişlik meydana gelmesi ile birlikte, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gitti. Ancak ona söylenenler karşısında adeta şok oldu.

Ağzındaki şişkinliği anlamak isteyen Doktorlar, onu röntgen çektirmeye gönderdi. Çocuk röntgen çektirmeye gittikten sonra sonuçlar geldi. Herkes gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuğun ağzında tamı tamına 500 tane diş vardı.

Zorlu bir ameliyat sonrası çocuğun tedavisi tamamlandı

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başkanı Profesörü Pratibha Ramani, bugüne kadar hiç o bölgede öyle bir çocuğa rastlamadıklarını ifade etti. Ailesi ilk başlarda panik olsa bile daha sonradan bunun tedavi edilebilir olduğunu öğrendi.

Bir yaşındaki çocuk, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tedavi altına alındı ve 500 dişinin tamam da çekildi. Sıradan bir diş minesi ve diş kanalına sahip olan bu dişleri çıkarmak kolay olmadı.

Çocuğun ağzında şu anda 21 tane diş kaldı. Standart çocuklarda bulunan 20 diş sayısı hemen hemen tutturulmuş oldu. Sizler de daha önceden bu tarz ilginç bir olayla karşılaştıysanız, yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.