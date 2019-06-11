Hindistan’da Kripto Para Alım-Satım ve Madenciliğine Hapis Cezası!

Hindistan’da kripto para işlemlerine büyük cezalar gelebilir. Ülkede kripto para birimleri yaptırımlarına yönelik hazırlanan taslaktan sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre, kripto para birimlerine yönelik bütün eylemlere para cezası ya da bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hindistan yönetimi söz konusu yaptırımlara ilişkin henüz bir yasa çıkarmadı. Ancak ülkede bir yıldan uzun bir zamandır kripto para birimlerine yönelik yaptırımlarla ilgili çalışmalar yapıldığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Hindistan Maliye Müsteşarı Subhash Chandra Garg, kripto para birimleri yaptırımlarına yönelik bir taslağın hazırlandığını ve maliye bakanlığına sunulmaya hazır olduğunu söyledi.

Bazı yerel medya kaynakları söz konusu taslağın bazı kısımlarına eriştiklerini öne sürerken, Hindistan'da kripto para birimleri düzenlemelerine ilişkin bakanlıklararası bir heyetin başında olan Garg ise taslakla ilgili ayrıntı vermedi.

Konuyla ilgili olarak The Economic Times’ta, 'Kripto Para Birimlerinin Yasaklanması ve Dijital Para Birimleri Yaptırımları 2019' başlıklı taslağın, Garg'ın hazır olduğunu söylediği taslak olduğunu ileri sürüldü. 'Adını vermek istemeyen bir devlet yetkilisine' dayandırılan haberde, "Yönetim, kripto para birimlerinin yasaklanması ve dijital para birimlerine yönelik yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir yasa taslağı için bakanlıklar arası müzakerelere başladı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca BloombergQuint’te de, 'Hindistan Kripto Para Kullanımına 10 Yıl Hapis Cezası Teklif Etti' başlıklı bir haber yayınlandı. Söz konusu haberin yazarı gazeteci Nikunj Ohri, resmi Twitter hesabından Garg'ın taslağı olduğunu ileri sürdüğü bazı alıntılar paylaştı. Söz konusu alıntılarda şu değerlendirmede, "Sekizinci kısımdaki ibarelerde yer alan ve doğrudan veya kısmen kripto para birimi madenciliği, alım satımı ve transferi, piyasaya kripto para birimi sürme eylemleri ve söz konusu eylemlerin herhangi bir kombinasyonunu yapan kişiler, yönetimin belirleyeceği düzeyde para cezasına veya bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak." denildi.