Hindistan'daki Bir Şehrin İçme Suyu Tamamen Bitti

Küresel ısınma ile mücadele eden yetkililer, bu konudaki başarısızlığını Hindistan gibi ülkelerde görebiliyor. Dünyanın iklim dengelerinin değişmesi ile birlikte, bazı yerlerde kulaklıklar adeta şehir sularını tamamen kuruttu. Korkunç tablonun diğer ülkelerdeki şehirlere de yayılması bekleniyor. İşte haberimizin detayları.

Sera gazlarının etkisi ve artan karbondioksit miktarı, Dünyada sıcaklığı arttırıcı etki yaratıyor ve hem buzulların erimesine hem de kuraklığa neden oluyor. Son yüzyılın Dünya sıcaklıklarına bakıldığında, genel olarak bir artış olduğundan söz edebiliriz. Bazı yerler kuraklıkla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı bile.

Hindistan'ın su problemine çok farklı çözümler öneriliyor

Hindistan’ın en büyük şehirlerinden olan ve 4,65 milyon insana ev sahipliği yapan Chennai kenti, Hindistan'daki yarı kurak bölgeler içerisinde yer alıyor. Şehrin Kuzey taraflarına düşen yağmurlar, zamanla yeraltı sularına dönüşüyor ve insanlara su kaynağı oluyordu.

Bölgede artan sanayi faaliyetleri nedeniyle sıcaklıklar da hissedilir derecede yükseldi ve kuraklık problemi ortaya çıktı. Elbette bu sorunun ortaya çıkmasında yalnızca sanayi faaliyetleri etkili değil. Değişen iklim dengeleri ile birlikte şehir 200 gün boyunca yağmursuz kaldı.

Chennai şehrinin yöneticileri, şehrin kurtulabilmesi için yağmur yağmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Bu bölgeye kurulmuş olan tuzlu su arıtma tesisleri, su problemini bir nebze de olsa azaltabiliyor. Bu nedenle bazıları yağmur yağmasını önemli görürken, kimileri de bu tarz tuzlu su arıtma tesislerinin önemli olduğuna işaret ediyor.

Peki sizce de kuraklık açısından Dünya çok tehlikeli boyutlara ulaştı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.