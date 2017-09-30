Hindistan'dan Galaxy Note 8'e Dev Ödül!

Samsung’un en güçlü amiral gemisi Note 8, 2017 Hindistan Mobil Kongresi tarafından “Yılın en iyi küçük aleti” ödülüne layık görüldü. Hintçe’nin tüm aksanlarını anlayabilen Bixby sayesinde ödülü kazan Note 8, hem kullanıcılara hem de Samsung’a kısa sürede Note 7 faciasını unutturmayı başardı.

Şu anda Samsung’un en iyi cihazı konumunda olan Note 8, 2x Optik Zoom ve OIS özellikli mükemmel bir çift kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Gücünü Exynos, Snapdragon yonga setlerinden alan cihaz, neredeyse çerçevesiz 6.3 inç boyutundaki ekranı ile rakiplerine gözdağı veriyor.

Bixby, şimdilik Türkçe dil desteği bulundurmasa da, pek çok dilde kullanım imkanı sağlıyor. Akıllı asistan, kullanıma açık olduğu dillerde de büyük oranda başarılı sonuçlar veriyor.Yani kelimeleri doğru algılıyor ve buna göre de kullanıcısının isteğini yerine getirebiliyor.

Asistan Bixby sayesinde ödülü hak eden Note 8, 12 Eylül tarihinde Hindistan’da satışa sunulmuştu. Hintli müşterilerin severek kullandığı Note 8, Hindistan’da ortalama bin dolardan satışa sunuluyor.