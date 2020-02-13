Hindistan Facebook, YouTube ve TikTok Gibi Şirketleri Karşısına Aldı!

Bloomberg tarafından aktarılan yeni bir gelişmeye göre Hindistan, önümüzdeki dönemlerde sosyal medya platformlarının güvenliği için kritik bir adım atabilir.

Kullanıcı Verilerine Erişim

Söz konusu habere göre Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni bir taslak üzerinde detaylı bir çalışma yürütüyor. Bu taslak temel olarak sosyal medya platformlarını ilgilendirse de dolaylı olarak kullanıcılar üzerinde de önemli bir etkiye sahip.

Bu taslağa göre Facebook, YouTube ve TikTok benzeri platformlar ülke içerisinde bir şikayet memuru oluşturacaklar. Bu kişi, şirket ile devlet yetkilileri arasında bir köprü görevi görecek. Yine taslağa göre sosyal medya şirketleri herhangi bir içeriğin kayıtlarını en az 180 gün boyunca saklamak zorunda kalacak. Bir içeriğin kaldırılması ya da değiştirilmesi gerektiği durumlarda ise 24 saat içerisinde müdahale edilecek.

Söz konusu taslak resmi hale geldiği durumda tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kapsayacak. Yine bazı iddialar doğrultusunda hükümetin gerekli durumlarda kullanıcı bilgilerine erişim izni alabilmek için bir taslak üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Böylesi bir durumda platformlar kendi uçtan uca şifreleme protokollerini kırmak zorunda kalacak ve gizlilik uzmanları böylesi bir durumun çok geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceği görüşünde. Buna ek olarak büyük şirketlerin yöneticileri ve yerel dernekler bunun gizlilik hakkının ihlali olduğu konusunda hükümeti uyardı.

Hindistan'ın geri adım atıp atmayacağı şu an bilinmese de söz konusu tepkilerin hızla artacağı söylenebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşın.