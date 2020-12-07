Hindistan’da Gizemli Hastalık: Yüzlerce Kişi Hastaneye Kaldırıldı!

Hindistan’da gizemli hastalık ortaya çıktı. Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Hindistan’da ortaya çıkan yeni hastalık çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu. Yüzlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan gizemli hastalık ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Hindistan’da Gizemli Hastalık Nedir?

Hindistan’da gizemli hastalık nedeniyle yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı. Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde yer alan Eluru kentinde hafta sonu bir hastalık nedeni ile 300 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Hastalığın ne olduğu ise henüz belirlenemedi. Bu durum, tüm dünyanın endişelenmesine neden oldu.

300 kişinin aynı belirtiler nedeni ile hastaneye kaldırılmasının hemen ardından yetkililer, hastalığı tespit edebilmek için inceleme başlattı. Gizemli hastalığın belirtileri arasında bilinç kaybı, mide bulantısı ve göz yanmasının yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Hastalarda kusma ve titreme krizlerinin de meydana geldiği açıklandı. Hastaneye başvuran yüzlerce kişiye yeni tip koronavirüs testinin uygulandığı fakat hepsinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Eluru Devlet Hastanesinde görevli bir yetkili The Indian Express Gazetesine konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başta çocuklar olmak üzere, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek hastaneye gelenler gözlerinde yanma olduğunu belirttikten sonra aniden kusmaya başladı ve bazıları titreyerek krize girdi" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan hastaların büyük bir kısmı gerekli tedavilerin uygulanmasının ardından taburcu edildi. Yetkililer, hastalarda meydana gelen belirtilerin şebeke suyundan veya hava kirliliğinden şüphelendiklerini söyledi fakat gerçekleştirilen incelemeler sonucunda söz konusu belirtilerin şebeke suyundan veya hava kirliliği nedeni ile meydana gelmediği ortaya çıktı. Peki, Hindistan’da ortaya çıkan hastalık nedir?

Hastaneye kaldırılan kişilerden kan örnekleri alındığını ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini belirten Sağlık Bakanı Kali Krishna Srivinas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yetkililerin hastaneye başvuran kişilerin yaşadıkları bölgelerde yaptıkları incelemenin ardından şebeke suyunun kirlenmesi ve hava kirliliği gibi etkenleri safdışı bıraktık. Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" ifadelerini kullandı.