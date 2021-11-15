Hindistan'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapatıldı

Hindistan, hava kirliliği sebebiyle okulları kapatma kararı aldı. Alınan karar kapsamında Yeni Delhi'de eğitim ve öğretime bir hafta ara verildi. Ülkede ayrıca insanların zehirli dumana maruz kalmaması için kirlilik kısıtlaması uygulanabilir.

Hindistan'daki Hava Kirliliği Yeni Kısıtlamaya Neden Oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği oldukça tehlikeli bir boyuta ulaştı. Yetkililer bunun üzerine harekete geçti. Delhi Eyalet Başkanı Arving Kejriwal tarafından yapılan açıklamanın ardından okullara bir hafta ara verildi.

Delhi Eyalet Başkanı Kejriwal, okulları kapatma kararının yanı sıra önemli bir açıklama daha yaptı. Kejriwal, vatandaşları zehirli dumandan korumak için kirlilik kısıtlaması uygulamayı düşündüklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, hava kirliliği ile mücadele kapsamında bir karantinanın uygulanması önerildi. Mahkemenin önerisinin dikkate alınacağını belirten Kejriwal, diğer yetkililer ile görüşüldükten sonra böyle bir karar alınabileceğine ifade etti.

Arving Kejriwal, "Kirlilik kısıtlaması daha önce hiç uygulanmadı. Bu, büyük bir adım olacak" şeklinde konuştu. Hava kirliliği ile mücadele kapsamında uygulanacak kararlara ilişkin bilgiler paylaşan Kejriwal, açık alanlardaki tozu azaltmak için inşaat faaliyetlerine dört gün ara verileceğini söyledi.

Yeni Delhi'de devlet dairelerinde çalışan kişilerin evden çalışma sistemine geçiş yapması istendi. Özel sektördeki çalışanların ise işlerine evden devam etmesi tavsiye edildi. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu, acil durum kategorisindeki önlemlerin uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

Kötü hava kalitesinin en az 18 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen PM 2.5 olarak isimlendirilen partiküllerin seviyesi hava kalitesi endeksinde 300'ün üzerine çıktı. Bu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük maksimum sınırın 20 katıdır.

Times of India tarafından aktarılan bilgilere göre nefes almakta güçlük şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin sayısında ciddi bir artış yaşandı. Apollo Hastanesinde görevli Dr. Suranjit Chatterjee, gazeteye verdiği demeçte, günlük 12-14 hastanın uyku bozukluğu ve panik belirtileri ile hastaneye başvurduğunu söyledi.

20 milyondan fazla insanın yaşadığı Yeni Delhi, fabrika ve araç emisyonları ve tarımsal yangılardan çıkan dumanlar nedeni ile dünyanın en kirli havaya sahip şehirleri arasında yer alıyor.