Hindistan İlk Mürettebatlı Uzay Misyonunu 2022'de Gerçekleştirecek

Hindistan’ın 72. Bağımsızlık Günü'nde ulusa hitap eden Başbakan Narendra Modi, ülkenin 2022 yılına kadar uzaya üç Hintli astronot göndereceğini açıkladı.

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) önümüzdeki birkaç yıl içinde üç astronotu uzaya göndermeyi planlıyor. Hindistan bunu gerçekleştirebildiği takdirde ABD, Rusya ve Çin ile birlikte mürettebatlı bir uzay misyonunu üstlenecek.

Planlanan ilk uzay görevinde, ISRO'nun Mark III (GSLV MK III) roketi yardımıyla üç kişilik bir ekibin beş ila yedi gün arasında düşük bir dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu misyonun maliyeti ise 1.28 milyar dolar.

GSLV MK III, ülkede bugüne kadar yapılmış en güçlü roket ünvanını taşıyor. Mark III, ilk görevine Haziran 2017 çıkmış ve yörüngeye 3135 kg ağırlığında GSAT-19 uydusunu taşımıştı. Hindistan, ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Sriharikota uzay üssünden roketi fırlatmak istiyor. Asya ülkesi Şubat 2017’de aynı yerden yörüngeye tek roketle 104 nano uydu göndererek rekor kırmıştı. Bu alandaki rekor, 2014 yılında uzaya 37 uydu göndermeyi başaran Rusya'ya aitti.

Son yıllarda önemli bir atak gerçekleştiren Hindistan, ABD, Rusya ve Çin ile arasındaki mesafeyi her geçen yıl daha da kapatıyor. ISRO'nun bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceğini görmek ise bir hayli ilginç olacak.