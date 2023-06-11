Hindistan’ın Popüler Kısa Video Uygulaması Kapatılıyor!
Kısa video uygulaması olan Tiki, 27 Haziran'da Hindistan'daki faaliyetlerini durduracak. İşte detaylar!
Tiki, yaptığı açıklamada 27 Haziran 2023’de Hindistan saatiyle 23:59 itibariyle, tüm Tiki işlevleri ve hizmetlerinin sona ereceğini belirtti.
Bir endüstri yöneticisi tarafından paylaşılan Sensor Tower verilerine göre, orijinal ve yerel odaklı videolar içeren Tiki'nin bitişi, tek operasyonel pazarı olan Hindistan'da aylık yaklaşık 35 milyon aktif kullanıcıyı elinde tuttuğu için sürpriz oldu.
Hindistan Tiki'ye Veda Ediyor
Singapur merkezli Tiki, Yeni Delhi TikTok'u yasakladıktan hemen sonra Hindistan'da faaliyete geçti. Dol Technologies adlı bir kuruluşa ait olan video uygulamasının nasıl finanse edildiği bir sır olarak kalıyor.
Tiki'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir yazıda, Teknoloji endüstrisinin karşılaştığı son zorluklar, çok sayıda girişimin kapanmasına neden olduğunu belirtti. “Team Tiki” tarafından imzalanan gönderide, Singapur ve Hindistan'da faaliyet gösteren küçük bir girişim olmasına rağmen Tiki her zaman gerçek yetenekler için bir yer olmayı savunduğu ifade edildi.
Tiki'nin sonu, Hindistan'ın kısa video pazarının hızlı bir konsolidasyon gördüğü ve çıktığı bir zamanda geliyor. Times Internet, MX Player'ın kısa video işini geçen yıl ShareChat'e satarken, Xiaomi kısa video sunan Zili'yi bu ayın başlarında ülkede durdurdu.
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