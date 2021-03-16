Hindistan Kripto Para Yasağı Getirebilir

Hindistan'da kripto para yasaklanıyor. Hindistan'ın kripto para birimleri üzerindeki kapsamlı bir yasakla ilgilendiği bildiriliyor. Reuters'a göre, ülkenin yasama organı kripto para biriminin ticaretini, madenciliğini, ihraç edilmesini, aktarılmasını veya bulundurulmasını suç sayan bir yasa tasarısı çıkaracak.

Bitcoin ve diğer dijital varlıklar hakkındaki düzenleme son zamanlarda bir hayli artış gösterdi, ancak Hindistan hükümeti dünyadaki kripto para birimlerine karşı en sağlam duruşlardan birini almak üzere olabilir.

Hindistan'da kripto para yasaklanıyor

Bir hükümet yetkilisinin Reuters'e verdiği demeçte, ülkenin Bitcoin ve rakip dijital varlıklarına yasak getireceğini söyledi. Yetkili, şu anda görüşülmekte olan tasarının kripto varlıkların bulundurulmasını, çıkarılmasını, madenciliğini, ticaretini ve transferini suç sayacağını ifade etti.

Tasarı onaylanırsa Bitcoin'e veya diğer kripto paraya sahip olanların varlıklarını elden çıkarmak için altı ay süre tanınacak. Bu hamle, madenciliği ve ticareti yasaklayan fakat kripto para alımını yasaklamayan Çin'i takip edecek. Ancak hiç şüphesiz Hindistan, kripto para konusundaki en ciddi yaptırımlardan birini yürürlüğe alıyor.

Hindistan hükümeti, yaklaşan yasama oturumu için planlarını ana hatlarıyla açıkladı. Bu tasarı, blockchain teknolojisinin genel kullanımını teşvik etmek için bazı istisnalar dışında Hindistan'da "tüm özel kripto para birimlerinin" yasaklanmasını içeriyor.

Hindistan'ın amacı ise bu ayın başlarında rekor seviyeye ulaşan ve 59.755 dolardan işlem gören Bitcoin gibi özel alternatifleri yasaklarken, devletin resmi dijital para birimini piyasaya sürmek.

Asya ülkesinin devam eden teklifi, kripto para yatırımcılarıyla Hindistan hükümeti arasında yıllarca süren bir mücadeleyi takip ediyor. Hindistan merkez bankası 2018'de Bitcoin'e baskın yaparak bankaların sanal para birimleri ile işlem yapmasını yasaklamıştı. Yüksek Mahkeme 2020'de kararı bozdu, ancak yeni ve daha katı bir yasanın geçirilmesini engellemedi.

Türkiye'de kripto paralara düzenleme gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Dijital para konusunda Merkez Bankasının çalıştığını belirten Bakan Elvan, teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Dijital para ile kriptoyu karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı:

"Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." diyerek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."