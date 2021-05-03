Hindistan Mutasyonu, Koronavirüs Aşılarını Etkisizleştiriyor mu?

Hindistan mutasyonu, koronavirüs aşılarının bağışıklık üzerindeki etkisinin son bulmasına neden olabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, Hindistan varyantının kaçış proteinleri üreterek hem COVID-19 aşılarının sağladığı bağışıklık hem de hastalığı geçirmiş kişilerin kazandığı bağışıklıkla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Hindistan Mutasyonu, Koronavirüs Aşılarını Etkisiz mi Yapıyor?

DHA'daki habere göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Akkoyunlu, İngiliz varyantının normal virüslere göre 5 kat daha hızlı bulaştığını ancak aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu belirtti. Varyantlarla ilgili endişelerini dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, varyantların hastalığı geçirmiş kişilerde kaçak proteinler üretebileceğini ve COVID-19 aşılarına karşı bir direnç oluşturabileceğini ifade etti.

Güney Afrika varyantı üzerinde 20'den fazla mutasyon olduğuna ve bu mutasyonların antikor geliştiren aşılara karşı dirençli olabileceğine dair şüphelerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, her mutasyonun farklı bir alt kırım oluşturduğunu ve bu nedenle ilerleyen süreçte oluşan varyantlara karşı yeni bir aşı geliştirilmesi gerekebileceğini söyledi.

Afrika mutasyonlarının yol açtığı en önemli sorunun genç yaştaki kişileri daha çok etkilemesi olduğunu ifade eden Akkoyunlu, varyantların COVID-19 aşıları üzerindeki etkisinin henüz bilimsel araştırmalarla açık ve net bir şekilde ortaya çıkarılmadığının da altını çizdi.

Bulaşın yüzde yüz artmasının virüsün öldürücülük oranının yüzde yüz artmasından çok daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmediklerini fakat iki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlarla durumun değişebileceğini ve bu doğrultuda hem bulaşma hem de öldürücülük oranının artabileceğini söyledi.

Güney Afrika mutasyonunun hem COVID-19 aşısına hem de hastalığı geçiren kişilere karşı kaçış proteini üretme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğuna değinen Akkoyunlu, aşılanmış ve hastalığa geçirmiş kişilerin de yeniden hastalığa yakalanma olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtti. Akkoyunlu'ya göre kaçış proteinlerinin üretilmesi hem aşının sağladığı bağışıklığın hem de hastalığı geçirmiş kişilerin sahip olduğu bağışıklığın etkisinin yitimine neden olma ihtimali var.

Hindistan Varyantının Belirtileri

Geçtiğimiz günlerde Hindistan varyantına ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Ümit Savaşçı şu ifadeleri kullanmıştı: