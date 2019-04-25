Hindistan, TikTok Yasağını Kaldırdı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde, popüler video paylaşım uygulaması TikTok’un pornografi ve illegal içerik sebebiyle Hindistan'da yasaklandığını sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık bir haftadır devam eden yasak, Hindistan devlet mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda kaldırıldı.

16 Nisan’da Hindistan’ın ana iletişim denetleme kurulu Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Apple ve Google’a bir yazı göndererek, Madras Yüksek Mahkemesi tarafından alınan TikTok yasaklama kararının uygulanmasını istemişti.

Madras Yüksek Mahkemesi, içerisinde pornografi ve yasadışı içerikler barındırması sebebiyle TikTok uygulamasının bütün ülkede yasaklanmasına karar vermişti.

Google ve Apple mahkemenin kararına uyarak, uygulamayı Hindistan'da App Store ve Play Store'dan kaldırdı.

Hindistan'daki yasak, ülkede 300 milyon kullanıcısı bulunan TikTok için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Popüler uygulamanın sahibi olan Çinli ByteDance firması, söz konusu yasak nedeniyle günde 500 bin dolar kaybettiğini ve çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

Hindistan devlet mahkemesinde görülen davada, TikTok’a uygulanan ülke çapındaki yasağın kaldırılmasına karar verildi. Reuters ’a konuşan bir TikTok sözcüsü, “Bu karardan memnunuz. TikTok'u yaratıcılıklarını sergilemek için kullanan Hintli kullanıcılarımızın da bu kararı kararı memnuniyetle karşılayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında, 24 yaşındaki Hintli bir kullanıcının TikTok kullanıcıları tarafından siber zorbalığa maruz kaldığı için intihar etmesi, ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı. Hintli yetkililer ve ebeveynler, uygulamanın pornografik ve yasadışı içerikler barındırması sebebiyle çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini savunmuştu.

TikTok, Hindistan'daki kullanıcılar tarafından üretilen ve içerik kurallarını ihlal eden 6 milyondan fazla videoyu kaldırmıştı.

Şirket ayrıca geçtiğimiz şubat ayında, 13 yaşından küçük kullanıcılarının verilerini toplaması sebebiyle Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.