Avrupa'nın Ardından Hindistan'da da USB-C Zorunlu Hale Geliyor

Önemli teknoloji kuruluşlarının evrensel veriyolu girişimi sonrasında ortaya çıkan USB, yıllar içerisinde pek çok değişim geçirerek günümüzdeki USB-C halini aldı. Halihazırda birçok Android işletim sistemine sahip cihaz ve PC'ler yeni cihazlarında USB-C'ye geçiş yaptı. Ancak USB'yi tasarlayan firmalar arasında yer almasına rağmen Apple, uzun yıllar boyunca USB-C'ye geçiş yapmadı.

Lighting Cable adını verdiği veriyolu ve şarj kablosunu yeni cihazlarında kullanmaya devam eden Apple, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan Avrupa'nın regülasyonlarına uymak üzere USB-C'ye geçeceğini açıklamıştı. Apple'ı benzer konuda zorlayan bir regülasyon da Hindistan'dan geldi.

Apple Kesin Olarak USB-C'ye Geçmek Zorunda

Apple'da USB-C'nin ilk örneklerini M1 işlemciye sahip olan 2021 çıkışlı Mac Studio, MacBook Pro'da görmüştük. Ancak tüm beklentilere rağmen Apple, iPhone 14 serisinde Lighting Cable konusunda diretti.

Avrupa'nın USB-C'yi zorunlu kılmasının arkasında artan elektronik atık oranını engellemek yatıyor. Evrensel veriyolunun ülkeler ve firmalarca kabul edilmesinin ardından çöpe giden kabloların azalmasında ve geri dönüşümünde önemli mesafe katedileceği düşünülüyor.

Asya'nın en büyük pazarlarından olan Hindistan'ın da 2025 yılından sonra tüm elektronik cihazlarda USB-C'yi zorunlu kılmasının ardından Apple için geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söylemek yanlış olmaz. Halihazırda USB-C'ye geçiş yapacağını açıklayan Apple tarafında yalnızca hangi iPhone serisi ile geçişin gerçekleşeceği belli değildi.

Uzmanlara göre yeni gelen bilgiler ışığında iPhone 15 serisinde USB-C veriyolu görmemiz bir hayli mümkün.