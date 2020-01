Hindistan, Uzaya İnsansı Robot Gönderiyor

Hindistan, ilk insansı robotu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Vyommitra isimli robot uzayın insan vücudu üzerinde nasıl bir etki bıraktığına ilişkin incelemeler yapacak.

Hindistan, ilk kadın astronot adayı (robot/insansı) Vyom Mitra’yı 2020 Aralık’ta uzaya göndermeye hazırlanıyor. Gaganyaan projesi kapsamında fırlatılacak uzay aracıyla gönderileceği açıklanan Vyommitra insansı robot, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu tarafından geliştirilmiş. Hindistan, ilk insanlı uzay uçuşu görevinin iddialı lansmanı öncesinde gerçekleştirilecek test uçuşlarının bir parçası olarak uzaya gödermeyi planlıyor. Robot, konuşabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor, diğer insanları tanıyabiliyor, taklit edebiliyor. Bacakları olmadığından yarı insansı olan, sadece yana ve öne doğru eğilebilen robot, daima Isro komuta merkeziyle iletişim halinde.

ISRO Başkanı Sivan “Vyommitra yarı insansı robot, insanların uzaydaki fonksiyonlarını birebir şekilde canlandıracak. Böylece sistemin doğruluğunu kontrol etmek mümkün olacak. Gerekli bilgileri gerçekten uzayda bir insan varmış gibi görebileceğiz.” şeklinde konuştu.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S