Hindistan Varyantının Belirtileri Açıklandı: Türkiye'de 5 Kişide Görüldü!

Hindistan varyantının belirtileri belli oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan mutasyonunun semptomları hakkında çok önemli bir açıklama yaptı.

Hindistan Varyantının Belirtileri Neler?

Çok dirençli ateş

İshal

Solunum yetmezliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonunun görüldüğünü açıklamıştı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan mutantı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Hindistan'daki bilim insanları ile bazı görüşmeler yaptıklarını belirten Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Savaşçı, "Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda."

BioNTech Aşısı Hindistan Mutasyonuna Karşı Etkili mi?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının Hindistan mutantına karşı etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Savaşçı, "17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır" sözlerini kullandı.