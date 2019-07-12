Hindistan Yapımı iPhone XR ve XS, Önümüzdeki Ay Satışa Çıkacak

Apple, bir yandan sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone’lar üzerinde mesai harcarken, diğer yandan da mevcut iPhone modellerini canlı tutmanın hesaplarını yapıyor. Cupertinolu teknoloji devi, ilk kez Hindistan’da ürettiği iPhone XR ve XS’i önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple, iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 7 de dahil olmak üzere yalnızca düşük maliyetli modelleri Hindistan’da üretiyordu. Fakat bu durum yakın zaman sonra değişecek. Reuters ’ın raporuna göre ABD’li şirket, ağustos ayında yüksek kaliteli Hindistan yapımı iPhone modelleri satmaya başlayacak.

Hatırlayanlar olacaktır; ilk kez 2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6s, yaşına rağmen Hindistan’da tekrar üretilmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Hindistan'da üretilen en son model, iPhone 7 olarak biliniyor. Daha önceki raporlar, üst düzey iPhone’ların da üretileceği yönündeydi; ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih verilmiyordu.

Hindistan dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olmasına rağmen, Apple’ın yeterince etkin olamadığı bir yer. İthalat vergileri iPhone fiyatlarının yüksek olmasına neden oluyor. Haliyle Hintli kullanıcılar da, Çinli üreticilere yönleniyor. Cupertinolu şirket, pastaki payını artırabilmek için bazı cihazlarını Hindistan’da üretiyor. Bu da, Apple’ın ithalat vergisinden muaf olmasını sağlıyor.

Reuters, üst düzey modeller iPhone XR ve iPhone XS’in şu anda Hindistan’da üretildiğini ve önümüzdeki ay da satışa sunulacağını söylüyor. Şirketin nasıl bir fiyat politikası benimseyeceğini ise önümüzdeki önümüzdeki günlerde göreceğiz.