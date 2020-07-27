Hindistan Yasaklanan Çinli Uygulamaların Klonlarını da Yasakladı!

Geçtiğimiz ay 57 adet Çinli mobil uygulamasının yasaklanmasının ardından Hindistan hükümeti yasaklanan Çinli uygulamalarla bağlantıları olan 47 uygulamayı daha yasakladığı bildirildi.

Hindistan tarafından yasaklanan yeni 47 Çin uygulamasının daha önce yasaklanmış uygulamaların klonları olarak çalıştığı iddia ediliyor ve bu da hükümet tarafından Hint siber güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için yasaklandıkları anlamına geliyor.

Uygulamaların tam listesinin kısa süre içinde Hindistan tarafından açıklanması bekleniyorken ayrıca bazı medya raporları hükümetin güvenlik ihlali için PUBG Mobile dahil 250'den fazla uygulamayı yakından izlediğini gösteriyor. Yasaklanan Çinli uygulamaların sayısı bu rapora göre daha da artabilir.

İşte yasaklanan Çinli uygulamalar

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Hindistan egemenliği ve bütünlüğü, devlet güvenliği ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları iddia edilen Çinli 59 uygulamayı yasaklamıştı. Listede TikTok, Shareit, UC Browser gibi popüler uygulama bulunuyor ve bu uygulamalar aylık 500 milyon kullanıcıya hitap ediyordu.