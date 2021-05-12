Hindistan'da Kara Mantar Salgını: Görme Yetisini Kaybettiriyor

Hindistan'da kara mantar vakalarında önemli bir artış meydana geldi. Yeni tip koronavirüsten ötürü zor zamanlardan geçen Hindistan, doktorlara göre ölümcül bir enfeksiyon riski ile karşı karşıya. Mukormikoz olarak bilinen ölümcül enfeksiyon, hastaların görme yetisini kaybetmesine dahi yol açabiliyor.

Hindistan'da Kara Mantar Alarm Verdi

Arstechnica'daki habere göre koronavirüs salgını Hindistan'ı büyük sorunlara maruz bırakırken doktorlar COVID-19'u atlatan insanlarda görülen ölümcül mantar enfeksiyonu vakalarında önemli bir artış meydana geldiğini açıkladı.

Kara mantar olarak da bilinen mukormikoz, koronavirüs hastalarına burun ve sinüsler aracılığıyla saldırıyor. Enfeksiyon gözlere ve hatta beyne kadar yayılabiliyor. Bunlara ek olarak akciğere, gastrointestinal sisteme saldırabiliyor ve vücudun geneline sirayet edebiliyor.

Mukormikozun bilinen en kötü yanı, doku ölümüdür. Mukormikoz sorunu yaşayan hastaların yüzde 50'si hayatını kaybediyor. Göze yayıldığında hastaların bulanık görmesine, göz kapaklarının şişmesine neden olabiliyor. Bazı hastaların görme yetisini tamamen kaybetmesine de yol açtığı biliniyor.

BBC'ye açıklama yapan doktorlara göre enfeksiyonun hastaların vücudunda daha hızlı yayılmasını engellemek için gözlerinin cerrahi müdahale ile çıkarılmasının dahi gerekebiliyor. Mumbai'de ikamet eden bir doktor olan Akshay Nair, BBC'ye nisan ayında mukormikozlu 40 hastanın tedavi edildiğini söyledi. On bir tanesinin ise gözünün ameliyatla alınması gerektiğini ifade etti.

Hindistan'daki toplam mukormikoz vakalarının sayısı şu anda belirsizliğini koruyor. Mumbai'deki Sion hastanesinden Dr. Renuka Bradoo, BBC'ye oradaki doktorların son iki ay içerisinde 24 mukormikoz vakası gördüğünü açıkladı.

Şeker Hastaları İçin Tehlike Daha Büyük

NY Times'taki habere göre içerisinde Maharashtra eyaletinde vaka sayısı 200'e ulaştı. Gujarat eyaletinde yetkililer mukormikoz tedavisinde kullanılan Amfoterisin B isimli ilaçtan 5.000 doz sipariş etti.

Doktorlar, Hindistan'da kara mantar vakalarındaki endişe verici artışın hijyen kurallarına yeterince uyulmamasının yanı sıra insanların büyük bir kısmının şeker hastası olmasından kaynaklandığını belirtti. Mukormikozun bağışıklık sistemi iyi durumda olmayan insanlara ve diyabetli insanlara karşı daha saldırgan olduğu biliniyor.

Hindistan diğer ülkelere kıyasla olağanüstü diyabet oranına sahip olmasa da 1,36 milyardan fazla nüfusundan ötürü ülke yaklaşık 77 milyon kişi olduğu tahmin edilen şeker hastası ile Çin'den sonra dünyanın en çok diyabet vakalarının görüldüğü ülkelerden biri konumunda yer alıyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre diyabet kaynaklı yüksek ölüm ve sakatlık oranının en fazla olduğu ülkeler arasında Hindistan da bulunuyor.

Bütün bu sorunların yanında Hindistan'ın sağlık sistemini çok büyük zarara uğratan bir koronavirüs salgını var. Hastanelere başvuran hasta sayısı her geçen gün artarken NY Times'a açıklama yapan uzmanlar, COVID-19 hastalarının çoğunun yeterli hijyen ortamı olmayan evlerde tedavi edildiğini belirtti.