Hintli Fenomen "Dedenin Mutfağı" Hayatını Kaybetti

73 yaşında çektiği yemek videolarıyla tanınan Narayana Reddy (Dedenin Mutfağı) hayatını kaybetti. Özellikle çocuklara ve fakirlere dağıttığı yemeklerle tanınan YouTuber için yapılan cenaze hayranlarını yasa boğdu.

Grandpa Kitchen (Dedenin Mutfağı) kanalının Youtube'da 6.1 milyondan fazla abonesi bulunuyor ve kanalda yayınlanan videolar milyonlarca kez izlendi. Narayana Reddy s adece insanlık konusunda iyi hissetmenize neden olduğundan d eğil, aynı zamanda kazandığı parayı fakirlere dağıttığı için de seviliyordu. Yapılan açıklamaya göre Reddy 27 Ekim’de hayatını kaybetti.

Reddy, Hint mutfağının yanı sıra ayrıca kırsalda pişirilen ilginç yemeklerle de tanınıyordu. Hindistan'da açık ateşte pişirilen Oreo çikolatalı keki, biberli pizza ve sahte KFC tavuğu gibi çocuk dostu favorileri kendine göre yorumlayan Reddy, videolarında her zaman cömertlik, şefkat ve sevgi temalarına vurgu yapıyordu.