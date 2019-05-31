Hintli Müzik Şirketi T-Series, 100 Milyon Aboneye Ulaşan İlk YouTube Kanalı Oldu

Gerçek adı Felix Kjellberg olan İsveçli YouTube fenomeni PewDiePie, uzun süredir YouTube’un en çok aboneye sahip olan kanalıydı. Ne var ki, yakın zaman önce bu ünvanını Bollywood müzik kanalı T-Series’e kaptırdı. Yayınladığı müzik videolarıyla bilhassa Hintli kullanıcıların favorisi olan prodüksiyon şirketi, küresel olarak YouTube'da 100 milyon aboneye ulaşan ilk kanal oldu.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 100 milyon aboneye ulaşarak, PewDiePie’yı alt etmeyi başaran T-Series’i tebrik etti.

Bu önemli kilometre taşını tamamlayan ilk kanal olan T-Series, adını YouTube tarihine altın harflerle yazdırdı.

Şu anda 100.225.687 abonesi bulunan kanal, macerasına 2006 yılında başlamıştı. Aradan geçen 13 senede 71.911.258.997 görüntülenme elde eden T-Series, en yakın rakibi PewDiePie’ın yaklaşık 4 milyon abone önünde.

İsveçli YouTube fenomeninin bu mesafeyi kapatıp kapatamayacağı ise büyük merak konusu. Her şeye rağmen ürettiği içeriklerle dünyanın her yerinden milyonlarca kişiye ulaşan Felix Kjellberg ya da bilinen ismiyle PewDiePie, YouTube ekosisteminin en önemli figürlerinden biri konumunda.

Tabii, PewDiePie’ın T-Series’in aksine tekil bir kullanıcı olduğunu hatırlatmak fayda var. Dolayısıyla Kjellberg’in 100 milyon aboneye ulaşması, çok daha değerli bir anlam taşıyacaktır.