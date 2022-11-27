Hırsızlar 2 Milyon Lira Değerinde Elektronik Eşya Çaldı

İstanbul, geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir hırsızlığa şahit oldu. Beş iş yerinden yaklaşık 2 milyon liraya yakın değerde elektronik eşya çalındı. Onlarca televizyonu arabalarına yükleyen şüpheliler, kameralara yakalandı.

Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde gerçekleştirilen büyük elektronik eşya hırsızlığının üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin yakalandığı güvenlik kameraları, güvenlik güçleri tarafından detaylıca incelendi.

Sekiz Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay sonrasında araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçleri, yapılan operasyon neticesinde hırsızlıkla ilgili ilişkileri olduğu düşünülen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı.

Çoğunluğu televizyonlardan oluşan 2 milyon lira değerindeki elektronik eşyayı arabalarına yükleyerek çaldığı düşünülen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.