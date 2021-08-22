Hırsızlar Apple Watch Kullanarak 500.000 Dolar Çaldı

Hırsızlar Apple Watch kullanarak soygunu kolaylaştırdı. Apple Watch, hayat kurtarabilen işlevsel bir cihazdır. Ancak Apple Watch'un saldırganların suç planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu başka hikayeler de var.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir grup soyguncu, Apple Watch kullanarak nakit olarak 500.000 dolar soydu. Soygun geçen yıl Connecticut'ta gerçekleşti, ancak olayın detayları birkaç gün önce ortaya çıktı.

Apple Watch, kullanıcıları ciddi kalp rahatsızlıkları hakkında uyarması sayesinde her zaman hayat kurtaran bir cihaz olarak kabul edildi. Ancak bu son olay, bir soygun gerçekleştirmek için Apple Watch'ın kullanıldığı ilk hırsızlık olabilir.

ABD'li hırsızlar Apple Watch kullanarak soygun yaptı

New York Post'a göre soygun Ocak 2020'de Connecticut, Hartford'da yedi kişilik bir grup tarafından yapıldı. Soyguncular kurbanı ilk fark ettiklerinde “parayla dolu bir çantaya sahip uyuşturucu kaçakçısı” olduğuna inandılar. Kurbanı takip etmek için araba tamponunun altına Apple Watch yerleştirdiler.

Arabasının izini sürdükten sonra soygunculardan biri, 500.000 dolar değerindeki nakit çantayı bulmayı umarak arabasının camını tabancayla kırdı. Ama arabanın içinde hiçbir şey bulamadılar. Savcılar, "Tüm bu bilgiler, Apple Watch'ından ve sanığın telefonlarından dahil olmak üzere ayrıntılı konum verileriyle destekleniyor" diye yazdı.

Federallerin iddiasına göre çanta sahibini yakalayıp arabalarına bindirdiler. Savcılar, Lindsay'in kaçırılma sırasında kurbanla mücadele ederken taşıdığı silahın iki kez patladığını, ancak kurşunların kimsenin isabet etmediğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Darren Lindsay suçunu kabul etmedi. Savcılar, davaya bakan yargıca, Lindsay'in duruşmaya kadar gözaltında tutulması gerektiğini söyledi.

Federal savcılar, soygun grubunun liderinin önce bir Apple Watch satın aldığını ve onu AT&T hesabına bağladığını ortaya çıkardı. Apple Watch daha sonra kurbanın araba tamponunun altına saklandı. Olay Ocak 2020'de gerçekleşti ve o günlerde Apple Watch, insanları izlemek için kullanılabilecek tek kullanışlı cihazdı. İyi ki nesneleri, insanları izlemek için özel olarak tasarlanmış Apple AirTag o zamanlar piyasaya sürülmemişti.

Apple Watch kullanarak kurbanı nasıl izleyebileceklerini merak ediyorsanız iPhone'daki Find My uygulaması ile Apple Watch'u izlemenin çok kolay olduğunu bilmeniz gerekir. Apple Watch'unuzu asla gözden kaçırmak istemiyorsanız, eşleştirilmiş Find My iPhone uygulamasına ayarlayabilirsiniz.

Bu nedenle Apple Watch'unuz kaybolur veya çalınırsa, onu tekrar bulmanıza yardımcı olması için Find My'ı kullanabilirsiniz.