Araba Sahipleri Hırsızlığa Karşı Çözüm İçin İlginç Yöntem Kullanıyor!

Araç sahipleri hırsızlığa karşı çözüm olarak oldukça ilginç bir yöntem kullanmaya başladı. Kullanılan yöntem, internette viral oldu. Kaliforniya'daki araç sahiplerinin bir kısmının kullanmaya başladığı yönteme dair ayrıntılar haberimizde.

Hırsızlığa Karşı Çözüm Olarak Araba Bagajı Açık Bırakılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Körfez Bölgesi'nde hırsızlık çok yaygın hale geldi. Hırsızlar, arabaların camlarını kırarak araç içerisinde yer alan eşyaları çalıyor. Araç sahipleri, hırsızları caydırmak için oldukça ilginç bir yöntem kullanmaya başladı.

Otomobil sahipleri, hırsızlığa karşı önlem olarak araçlarının bagajlarını açık bırakıyor. Geçtiğimiz hafta Körfez Bölgesi'nde bagajları açık bir şekilde yan yana park edilmiş iki aracın fotoğrafı internet üzerinden paylaşıldı.

Bagajları açık bırakılan iki adet SUV modelinin fotoğrafı internet ortamında çok büyük bir etkileşim ile karşılaştı. San Francisco merkezli KGO-TV tarafından paylaşılan fotoğraf viral oldu. Bagajı açık bırakma yöntemini uygulayan kişilerden bir tanesi bir açıklamada bulundu.

Bagajı açık bırakan bir SUV sahibi, Inside Edition'a yaptığı açıklamada, bu yöntemi hırsızların arabanın içerisinde alabileceği hiçbir şey olmadığını göstermek için uyguladığını söyledi.

San Fracisco Polis Departmanı (SFPD) Başkan Yardımcısı Garret Tom, bu yöntemin büyük bir kayba yol açabileceğini belirtti. Tom, bagaj açık bırakıldığı takdirde hırsızların arabaya çok kolay bir şekilde erişebileceğini ifade etti.

Arabaların içerisinde yer alan eşyaları çalma vakaları 2021 yılında yüzde 32 oranında arttı. Bu vakalarda özellikle bu yılın eylül ve ekim ayları arasında yüzde 25 oranında bir artış yaşandı. SFPD tarafından paylaşılan veriler ayrıca bu yıl araç hırsızlığında da yüzde 27'lik bir artışın olduğunu gözler önüne seriyor.

SFPD kamu bilgilendirme görevlisi Adam Lobsinger, vatandaşların, yetkillerin suçluları tespit etmesine ve hırsızlıktan etkilenen bölgelerde devriye sayısını arttırmasına yardımcı olmak için polis raporları hazırlaması gerektiğini belirtti.

Araç sahiplerinin hırsızlığa karşı çözüm olarak arabalarının bagajlarını açık bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hırsızları caydırmak için doğru bir yöntem mi? Kaliforniya'nın Kuzey Körfezi'nde uygulanmaya başlanan ilginç yöntem ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.