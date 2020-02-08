HiSilicon'da Büyük Açık! Teknolojik Cihazların Güvenliği Tehlikede

Huawei de dahil olmak üzere dünya çapındaki pek çok IoT cihazında ( güvenlik kameraları, DVR'ler, NVR'ler) güvenlik açığının olduğu ortaya çıktı. HiSilicon çip kullanan cihazlar tehlike altındayken backdoor mekanizmasından söz ediliyor.

Güvenlik araştırmacısı Vladislav Yarmak tarafından hazırlanan raporda, Xiongmai ürün yazılımında keşfedilen açık pek çok kullanıcının güvenliğini tehdit ediyor. İçerisinde HiSilicon'un çipi bulunan milyonlarca akıllı cihaz hakkında detaylar yayınladı.

Araştırmacı, backdoor mekanizmasının aslında 2013'de ve 2017'de keşfedildiğini ancak o dönemden beri Çinli üreticinin pek bir şey yapmadığını söylüyor. Araştırma raporunda HiSilicon kullanan cihaz sahiplerinin alternatif çözümlere başvurması veya cihazlarıın farklı bir modelle değiştirmesi öneriliyor.