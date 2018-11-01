Hitler’in Savaş Otomobili Yeniden Yollarda, Hem de Türkiye’de!

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler, Volkswagen Kommandeurwagen E87 adında özel bir araç tasarlatmıştı. Sadece Nazi komutanlarına verilen bu araçlardan dünyada yalnızca 66 tane kalmış durumda. Bu 66 özel araçtan bir tanesi de Türkiye’de bulunuyor.

Antalya’da heykeltıraş olan ve aynı zamanda Antalya Vosvos Sevenler Kulübü’nün başkanlığını yapan Sedat Sıvış, bu özel araca ulaşabilmek için 2013 yılında Türkiye ve Almanya’daki Vosvos sevenlerle iletişime geçti. Sıvış, uzun uğraşları sonucunda Almanya'da bir adet çekme belgeli hurda 1942 model Kommandeurwagen E87 buldu ve onu Türkiye’ye getirtti.

Sedat Sıvış, otomobili yeniden çalışır hale getirip yollara çıkarabilmek için 5 yıl boyunca büyük emek harcadı. Bu süreçte aracın Wolfsburg'daki fabrikasıyla defalarca iletişime geçen Sıvış, otomobilin o dönemlerde kullandığı haki rengin kodunu öğrenerek aracı orijinal rengine boyattı. Sıvış, aracın orijinalinde bulunan ve o dönem savaşta komutanların askerleriyle iletişimini sağlayan telsiz sistemini de Almanya'dan getirterek aracına monte ettirdi. 5 yılın sonunda otomobili çalışır hale getiren Sıvış, bu süreçte araç için toplam 33 bin TL harcadı.

Otomobilin üzerine savaş gereçleri ve mühimmat çantası da yerleştiren Sıvış, aracın trafiğe kayıtlı olduğunu ve trafiğe çıkmasında hiçbir sakınca bulunmadığını söyledi. Otomobilin çok geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu belirten Sedat Sıvış, "Dünyanın her yerinden katkılar oldu. Parçalar geldi. Ciddi bir ekip oluşturduk. Bazı konularda otomobilin imalat merkezi Wolfsburg'u aradık. Bilgiler aldık. Hitler'in emriyle komutanları için üretilmişti. Parça parça yurda sokulmuş bir savaş aracıdır." diye konuştu.

Sedat Sıvış ayrıca, otomobile iyi bakabilecek bir alıcı çıkması halinde satmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.