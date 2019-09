HITMAN 2, Bu Ay Ajan 47 için Yine Hareketli Olacak

HITMAN 2 ile Ajan 47'nin maceraları devam ediyor. Eylül ayına girişimizin ardından sayfasında yeni bir paylaşım yapan IO Interactive, bu ay içinde bizlere nelerin sunulacağını ortaya çıkarttı.

Halihazırda devam etmekte olan iki Escalation Contract var, The Dalton Dissection ve The Covert Dispersal. İlk görev kıyafet anlamında biraz eğlenceli görünüyor. Tavşan kıyafetli bir soyguncu rolüne bürüneceğimiz The Dalton Dissection, üç aşamalı bir kontrat. Kullanacağımız ekipmanlar kısıtlı ve kıyafet değiştirmek gibi bir özgürlüğümüz de olmayacak. Amaç ise ortalığı hızlı bir şekilde temizlemek olacak. The Covert Dispersal ise bizi Whittleton Creek dolaylarındaki bir bahçe partisine götürecek. Bize verilen görev kapsamında casus görevlileri haklamamız gerekecek.

12 Eylül 2019 tarihinde de bir başka Escalation Contract başlayacak. The Dubious Cohabitation isimli bu kontratta bir Keşmirli'ye destek kuvvet olacağız. Uzak mesafedeki hedefler için iyi bir taktik yapmak gerekecek ve başarılı olmamız durumunda Cashmerian takım elbisesi bizim olacak.

Her ay olduğu gibi bu ay da eski yüzleri HITMAN 2 sahnesinde göreceğiz. 13 Eylül 2019 tarihinde, Blackmailer olarak tanınan Walter Williams için Paris şehrine döneceğiz. Bize verilen on günlük süre zarfında Sanguine Fashion şovuna katılan Walter Williams'ı ortadan kaldırmamamız ve ayrıca taşınabilir hafızayı da bulmamız isteniyor.

19 Eylül 2019 tarihinde bu ayın bir diğer Escalation Contract'ı ve topluluk etkinliği olan Competitive Edge var. Escalation Contract bizi bir Şaman rolüne büründürecek insanlara Merle Revelation'da yol gösterici olmamızı bekleyecek. Üç aşamadan oluşacak bu kontratı tamamlamamız durumunda da etkisi altına aldığı kişinin kusmasına neden olan Emetic Grenade'imiz olacak. Topluluk etkinliğinin teması ise Fierce Rivalry, yani Kızgın Rekabet. Oluşturduğunuz kontratı 16 Eylül 2019 TSİ 10:00'a kadar şuradan sunmanız gerekiyor. IO Interactive tarafından seçilecek olan ise 19 Eylül 2019 tarihinde herkesin erişimine açılacak.

Eğer Expansion Pass sahibi olanlar için 24 Eylül 2019 tarihinde bir yeni harita ve iki yeni Special Assignment gelecek. Bizi Maldivler'e götürecek olan Haven Island (The Resort) haritasındaki görev New York görevinin sonrasındaki bir zamanda geçecek. Special Assignment'larda ise Miami ve Whittleton Creek olmak üzere iki farklı noktaya gideceğiz. Ancak hikayeye bağlı olacakları için öncelikle A Silver Tongue kod adlı olanı, sonrasında da A Bitter Pill'i ortadan kaldırmak gerekecek. Aynı gün HITMAN 2 oyununun aylık güncellemesinin yayınlanacağını da söylemeden geçmeyelim.

Bu ayı bir diğer Legacy Elusive Target ile kapatacağız. Bu seferki hedefimiz oyun açısından bir ilk olacak. 27 Eylül 2019 tarihinde Marrakesh şehrine gitmemizin gerekeceği The Angel of Death olarak bilinen Etta Davis, HITMAN 2 oyununda ilk kez karşımıza çıkacak. Görevimizde başarılı olmak için on günümüz olacak.