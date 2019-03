Hitman 2'de Ajan 47'yi Hareketli Bir Ay Bekliyor

Bu ay Ajan 47 için yine hareketli bir ay olacak. Birbirinde zorlu görevler ile dünyanın dört bir yanını dolaşacağız. IO Interactive, ay boyunca hem bizi hem de Ajan 47'yi nelerin bekleyeceğini detaylandırdı.

Listenin başında ise yeni bir Elusive Target var. Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz gibi, The Politician kod adlı Dame Barbara Elizabeth Keating, Ajan 47 olarak sıradaki hedefiniz. 8 Mart 2019 tarihinde oyuna dahil olmuş olan Keating, kendisine ait hayır kurumunda toplanan ödenekleri kendi yararına kullandığının ortaya çıkmasından sonra, istifaya zorlanan Yeni Zelanda'nın eski Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakanı. Eh, kendisini bertaraf etmek için daha iyi bir neden olamaz, değil mi? Yalnız on günlük bir sürenizin olduğunu söylemeden geçmeyelim.

14 Mart 2019 tarihinde ise yeni bir Challenge Pack geliyor. Uşak rolüne bürüneceğiniz The Butler Did It isimli meydan okuma paketinde, tamamlamanız gereken de altı farklı meydan okuma var. Başarılı olduğunuzda ise, öldürücü etkisi olmayan Feather Duster sizin olacak.

Bu ay ayrıca Murphy's Luck adı verilen yeni bir Featured Contract de gelecek. IO Interactive olarak topluluk etkinliği gibi düşünülebilecek Featured Contract'te, geliştirici stüdyo tarafından bir tema belirleniyor ve oyuncuların da o temaya uygun bir kontrat hazırlamaları bekleniyor. Seçilen kontrat ise, belirli bir tarihte tüm Hitman 2 oyuncularının beğenisine sunuluyor. Bu ayın konratı ise Aziz Patrik temalı olacak. 18 Mart 2019 tarihine kadar süreniz var. IO Interactive tarafından seçilen kontrat ise, 21 Mart 2019 tarihinde oynanabilir hale gelecek. Eğer dilerseniz, hazırlayacağınız kontratı şuradan gönderebilirsiniz.

26 Mart 2019 tarihinde, Expansion Pack 1 ve Expansion Pass sahipleri için yeni bir Sniper Assassin haritası yayınlanacak. Yeni bir pusucu tüfeğinizin olacağı bu yeni haritada, indirmeniz gereken üç hedef sizi bekliyor olacak. Ancak bu hedeflerin her birinin yanında da korumları var. Başarılı olduğunuz takdirde, silahınız için geliştirmeler ve liderlik sıralaması tablosunda da üst sıralara çıkabilmek için puan takviyesin cebe indireceksiniz.

Yeni bir Escalation Contract da 28 Mart 2019 tarihinde geliyor. Santa Fortuna köyüne geri döneceğiniz Delgado Larceny Escalation Contract sırasında, El Matador isimli oldukça kuvvetli bir silahı kullanma şerefine nail olacaksınız. Eğer bu kontratın üçüncü ve son aşamasında Silent Assassin derecelendirmesi alırsanız, El Matador daimi olarak sizin olacak.

Son olarak, 29 Mart 2019 tarihindeki bir diğer Elusive Target ile bu ayı kapatacağız. Paris şehrine gideceğimiz görevde, The Black Hat de geri dönecek. Bu oyunda ilk defa göreceğimiz The Black Hat için on gün süreniz var. Süre bitmeden kendisini indirirseniz, özel bir smokin hediyeniz olacak.