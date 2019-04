Hitman 2'nin 2019 Yılı İçerik Yol Haritası Gösterildi

Warner Bros. Entertainment ve IO Interactive stüdyosunun gözbebeği olan Hitman 2 için yeni içerikler yolda. Bildiğiniz gibi oyun çıkışından bu yana aydan aya güncelleniyor ama ikili bugün bir sürpriz yaparak bu yılın içerik yol haritasını yayınladılar. Sene boyunca bir sürü içerik Hitman 2 oyununa gelecek.

Öncelikle haberimizin devamında sizlere aktarmış olduğumuz Hitman 2 2019 yılı içerik yol haritasının detaylarının bir nevi ön-bakış değeri taşıdığını belirtelim. Warner Bros. Entertainment ve IO Interactive yine aydan aya yayınlayacakları yeni içerikler için yeni aya girdiğimizde detaylı bilgiler verecekler ama yıl boyunca bizleri nelerin bekleyeceğini önceden öğrenmek güzel oldu.

Mevsim mevsim ayrılmış olan içeriklerde İlkbahar aylarında, Gold Edition ve Silver Edition sahipleri için yeni bir Sniper haritası gelecek. Bu harita Hitman 2 oyununun özel sürümlerine sahip olanlar için ücretsiz olarak sunulacak ama standart sürüm sahipleri için bağımsız olarak da satışa sunulacağını tahmin ediyoruz. Bunun haricinde, Flamingo kostümü, El Matador isimli yeni bir silah, Ghost Mode için Santa Fortuna haritası, yeni eşyalar, yeni karakter tepkileri ve Spring Break teması da bu mevsimde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Yaz mevsimine geçiş yaptığımızda, yine Gold Edition ve Silver Edition sahipleri için The Bank adıyla yeni bir mekan Hitman 2 oyununa eklenecek. Bu mekanda, Special Assignment: Embrace of the Serpent ve Special Assignment: Illusions of Grandeur görevleri sizleri bekleyecek. Mevsime uygun olarak Jungle Summer teması da listede yer alıyor.

Sonbahar mevsiminde en az İlkbahar mevsimi kadar zengin içerikler sizleri bekliyor. Gold Edition sahipleri için yeni Sniper haritası The Prison ve iki Special Assignment görevinin olacağı The Resort mekanı ile başlıyoruz. Sürüm fark etmeksizin bütün oyunculara mevsim boyunca yeni bir kıyafet, yakın dövüş silahı antika bıçak, Ghost Mode için Mumbai haritası,The Rivals ve Halloween temalarıyla coşacaksınız.

Son olarak, yıl boyunca Hitman 2 için haftalık içerikler de planlanmış. Ne var ki bu içerikler aslında bu zamana kadar gördüklerimizden farklı değiller ama en azından devamlı olacaklarını öğrenmiş olduk. Meydan okuma paketleri, yeni Elusive hedefler, Escalation Contract'lar ve bir nevi topluluk etkinliği yerine geçen Featured Contract'lar var listede.

Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi, yol haritasının bu hali ile sadece genel olarak ne gibi içeriklerin geleceğiyle ilgili bir ön bilgilendirme değeri taşıyor. Aydan aya yayınlanacak olan detaylı açıklamalar ile aylara bölünmüş olan bu içerikler hakkında daha detaylı bilgiler edineceğiz.