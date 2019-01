Hitman 2'nin 2.13 Güncellemesi Yayınlandı

Oyun dünyasının en uzun soluklu gizlilik temalı serilerinden bir tanesi olan Hitman, Hitman 2 ile yeniden karşımıza çıkmıştı. Ajan 47 ile yeniden bir dünya turuna çıktığımız oyun için bugün yeni bir güncelleme daha yayınlandı. 2.13 güncellemesi, The Snow Festival etkinliği ile geldi.

IO Interactive tarafından geliştirilmiş olan Hitman 2, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Konu olarak 2016 yılının Hitman oyununun devamı olan ikinci oyunda, Shadow Client ve milislerinin peşinden 'gizli gizli' gitmeye devam ediyorduk. Square Enix ile ayrılan yollardan sonra değişen yaklaşım ile bölüm bölüm yayınlanmak yerine bir bütün olarak yayınlanan Hitman 2, çıkışından bu yana yayınlanan güncellemeler ile hem teknik sorunlarının bir kısmından kurtulmuş, hem de yeni içeriklerine kavuşmuştu.

Yeni yayınlanan güncelleme ile de teknik sorunlar ayıklanmaya devam ediliyor. Geliştirici stüdyo tarafından yayınlanmış olan v2.13 güncellemesinin notlarına bakacak olursak; Hitman 2 oyununun genelindeki birçok hata için çözümlemeler getirilirken, aynı zamanda da genel performans açısından da önemli iyileştirmeler yapılıyor.

Bunun haricinde, yeni içerikler de söz konusu tabii ki. Listemizde The Snow Festival var. Kış sezonunu kutlamak için, dün itibarıyla başlamış olan etkinlik, 12 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Hokkaido bölümünde düzenlenen etkinliğe katılımda bulunmak için de Legacy Pack sahibi olmanız lazım. Eğer değilseniz, üzülmeyin; çünkü, 22 Ocak 2019 tarihinde, yani bugün itibarıyla PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanacak olan Hokkaido Legacy Location deneme sürümünü indirerek, etkinliğe katılımda bulunabileceksiniz. Deneme sürümü 12 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. The Snow Festival, kış temalı eşyalar ve The Ice Pick ve The Snow Festival Suit ikilisini açabileceğiniz Snow Master Challenge Pack ile gelecek. Eğer başarılı olur ve bu iki eşyayı etkinlik sırasında açabilirseniz, daimi olarak sizin olacaklar. Ayrıca etkinlik görevi bağlamında da hedefinizdeki kurbanlara kartopları atabileceksiniz.

Diğer yandan, v2.13 güncellemesi ile Hitman 2 oyununa Handyman Wrench de eklendi ama tabii ki bu eşyayı doğrudan alabilmek mümkün olmayacak. Öncelikle on beş kadar Featured Contract tamamlamanız gerekiyor. Eğer halihazırda bu koşulu yerine getirmişseniz, güncellemeden kısa bir süre sonra Handyman Wrench, envanterinize eklenmiş olacak.

Hitman 2 oyunu Steam üzerinden Big Picture Mode ile başlatıldığı takdirde, kontrol kolu kullanan oyuncular için oyuna girme ve oyundan çıkmayı gösteren büyük düğmelerin ve eşya etkileşim yazısı için üç farklı boyut seçeneğinin eklenmesi, güncelleme ile gelen diğer iki yenilik oldu.